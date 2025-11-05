Obavijesti

INICIJATIVA IZ HRVATSKE

Gordan Jandroković čestitao Svjetski dan romskog jezika

Piše HINA,
Gordan Jandroković čestitao Svjetski dan romskog jezika
Zagreb: Hrvatski sabor raspravlja o novom zakonu o medijaciji | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u srijedu čestitku u povodu obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika pripadnicima romske zajednice te naglasio da je upravo iz Hrvatske potekla inicijativa za ustanovljenje Svjetskog dana romskog jezika.
"Današnji nas dan podsjeća na bogatstvo i važnost romskog jezika kao suštinskog elementa identiteta romske zajednice te bitnog dijela mozaika kulturne raznolikosti Europe i svijeta. Posebno nas raduje činjenica da je upravo iz Hrvatske potekla inicijativa za ustanovljenje Svjetskog dana romskog jezika", napisao je čestitki koju je uputio u ime Hrvatskoga sabora i osobno svim pripadnicima romske zajednice u Hrvatskoj.

Bila je to, naglasio je, još jedna potvrda nedvosmislenog opredjeljenja naše domovine za poštivanje manjinskih prava, istinsko uvažavanje različitosti i promicanje međusobnog razumijevanja. "Tri godine kasnije, proglašenjem 5. studenog Svjetskim danom romskog jezika UNESCO je poslao konkretnu i vrlo snažnu poruku o doprinosu romskoga jezika svjetskoj jezičnoj riznici", dodao je.

ZAGREB Dekan najavio: Romski jezik se uvodi na Filozofski fakultet
Dekan najavio: Romski jezik se uvodi na Filozofski fakultet

Jandroković je istaknuo da je danas veliki dan za Rome diljem svijeta te ujedno i još jedan podsjetnik na bogatu manjinsku baštinu koja Hrvatsku oplemenjuje te poticaj da u našem društvu čvrsto zaštitimo pluralizam i toleranciju.

Pritom, dodao je, važno je ne posustajati u sustavnim i konkretnim naporima usmjerenima na unaprjeđenje položaja Roma u Hrvatskoj, u svim sferama života - od obrazovanja i zapošljavanja do pristupa zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, od rješavanja stambenih pitanja do političke i društvene uključenosti.

"Obilježavajući 10. godišnjicu ustanovljenja Svjetskog dana romskog jezika, svim pripadnicima romske zajednice u Hrvatskoj i svijetu još jednom upućujem iskrene čestitke i želje za uspjeh te očuvanje jezika kao najsnažnije spone koja Rome diljem svijeta povezuje i trajno nadahnjuje“, zaključio je predsjednik Hrvatskog sabora.

