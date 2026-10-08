Gordan Jandroković: Hrvatska se raskidom sa SFRJ vratila u civilizacijski krug kojem pripada

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je u četvrtak na svečanoj sjednici u povodu Dana Hrvatskog sabora kako se Hrvatska odlukom o raskidu svih veza s bivšom SFRJ na današnji dan prije 35 godina vratila u civilizacijski krug kojem i pripada. "Bile su to doista dramatične okolnosti i tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor je učinio jedino što je bilo ispravno i moguće, donio je povijesnu odluku, ključnu za hrvatsku samostalnost i državnost", poručio je Jandroković u govoru koji je održao u sabornici, prisjećajući se današnjeg dana prije 35 godina.

Sjednica je počela intoniranjem himne Lijepa naša u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i minutom šutnje za sve poginule u Domovinskom ratu. Potom je pušten video govora tadašnjeg potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa s povijesne sjednice Sabora održane 8. listopada 1991. u zgradi INA-e u Šubićevoj ulici, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih veza sa SFRJ.

"Sjećajući se tog dana prisjećamo se rezolutnosti naših prethodnika, zastupnika prvog saziva Sabora izabranih na prvim demokratskim višestranačkim izborima, ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda", dodao je Jandroković.

Velikosrpska agresija, pažljivo dirigirana iz Beograda, pokušala je silom zaustaviti stvaranje samostalne hrvatske države, slomiti našu obranu, skršiti volju našeg naroda izraženu na demokratskim izborima i referendumu, no Hrvati su odgovorili neponovljivim zajedništvom i odlučnim otporom - pobjednički, podsjetio je.

Zato, naglasio je, uvijek moramo iskazivati duboku zahvalnost hrvatskim braniteljima, svima koji su za domovinu položili živote, koji su ranjeni te svim obiteljima branitelja koji su s njima podnijeli najveći teret i žrtvu.

Jandroković je istaknuo kako bismo danas, da nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu, "živjeli u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini odlučivali oni koji se i danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida, ratnog zločinca Ratka Mladića".

"Da tadašnje političko vodstvo predvođeno predsjednikom Franjom Tuđmanom nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti, ostali bismo u Jugoslaviji, komunističkoj, nedemokratsko, totalitarnoj, koja se surovo obračunavala s političkim neistomišljenicima, bez slobode političkog djelovanja, govora, medijskih sloboda i bez poštivanja temeljnih ljudskih prava", poručio je.

Oprez zbog "evidentnih političkih i sigurnosnih rizika" iz susjedstva

Navodeći sve strateške ciljeve koje je Hrvatska ostvarila kao samostalna i neovisna država, od mirne reintegracije Podunavlja, ulaska u EU, NATO, Schengen, Jandroković je naglasio kako smo se time vratili u civilizacijski krug kojem i pripadamo - u prostor demokracije, pluralizma, političkih sloboda, tržišnog gospodarstva, vladavine prava, poštivanja ljudskih i manjinskih prava, dostojanstva čovjeka i slobode medija.

Ipak poziva na oprez zbog "evidentnih političkih i sigurnosnih rizika" iz susjedstva.

"Hrvatska mora jasno i glasno progovarati o onome što se oko nas događa, intenzivnom naoružavanju, huškačkoj propagandi i povijesnom revizionizmu, ne zato što smo opterećeni prošlošću, nego zato jer je izuzetno bitno ukazati na sve što podsjeća na fatalnu beogradsku logiku devedesetih godina. Slične ideje i dalje žive, a to zahtijeva oprez", naglasio je predsjednik Sabora.

Smatra presudno važnim zaštititi vlastite nacionalne interese, "bez kompromisa", te ulagati u obranu i otpornost.

"Ohrabruje da smo mnogo puta u povijesti pokazali da smo znali odgovoriti na različite krize i ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima", dodao je.

Ključno je, ustvrdio je, da naši ljudi imaju veće plaće, bolji standard, sigurnije poslove i kvalitetnije javne usluge, no, istaknuo je, cjelokupnu kvalitetu života ne bi trebalo promatrati samo kroz materijalne pokazatelje već i odgovarajući na pitanja jesmo li sigurniji, slobodniji, kao društvo pravedniji te njegujemo li svoj jezik, kulturu i naslijeđe.

Jandroković ocjenjuje da je, uz brojne uspjehe i postignuća koja su Hrvatsku učinile stabilnom, gospodarski prosperitetnom i međunarodno relevantnom, ostalo još mnogo toga što se može poboljšati u zakonodavnom, institucionalnom i širem društveno-gospodarskom smislu.

"Svjesni smo da je našoj djeci nužno osigurati najsigurnije moguće odrastanje, a najranjivijim članovima pružiti pravodobnu zaštitu, da moramo efikasnije prevenirati nasilje nad ženama, biti tu kad se ono ipak dogodi, da se moramo odlučno obračunati s bezobzirnim kriminalnim nasrtajima na naš okoliš, vodu i zrak, kao i koruptivnim djelima različitih pojedinaca i skupina", rekao je te pozvao na pružanje najsnažnije potpore državnim institucijama da se nastave hvatati u koštac s tim pitanjima.

Zajedno s izvršnom vlašću, upravo mi kao izabrani predstavnici građana pozvani smo na predvodnički angažman jer je u u samoj srži bavljenja politikom odgovornost prema javnom dobru, poručio je saborskim zastupnicima. "Političke razlike ne bismo trebali gledati kao nepremostiv problem već kao sastavni dio demokracije. Pozivam vas da budemo parlament u kojem ćemo se više uvažavati, kada se i potpuno razilazimo u razmišljanjima, neka nam interes domovine uvijek bude iznad partikularnih političkih interesa", dodao je.

Na svečanoj sjednici su prisustvovali i bivši predsjednici Sabora, Vlade i države Vladimir Šeks, Luka Bebić, Josip Leko, Franjo Gregurić, Stipe Mesić, Ivo Josipović.

Među uzvanicima su bili i premijer Andrej Plenković sa članovima Vlade, predstavnici sudske vlasti, gospodarskog i kulturnog života, rektorskog i diplomatskog zbora, vjerske zajednice, kao i učenici pobjednici kviza "Koliko poznaješ Hrvatski sabor".

Uoči sjednice izaslanstvo Sabora predvođeno predsjednikom Jandrokovićem položilo je vijence i zapalilo svijeće u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskoga rata na groblju Mirogoj.