Jandroković: Konačno smo dobili legitimnog predstavnika Hrvata u Predsjedništvu BiH

Pobjeda kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH važan je iskorak u političkom životu te zemlje, poručio je u ponedjeljak predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Čelnik čovjek hrvatskog parlamenta u čestitki Darijani Filipović poručuje da je njezinom pobjedom konačno osigurano "sudjelovanje istinski legitimnog predstavnika Hrvata u radu tročlanog Predsjedništva države".

Jandroković ističe da je to nužan i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonskog sporazuma "nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskoga naroda".

Dodao je da je osiguranje pune jednakopravnosti Hrvata s ostala dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini te njihova legitimnog predstavljanja na svim razinama vlasti "od presudne važnosti".

Darijana Filipović, koja po prvi puta ulazi u Predsjedništvo BiH, na nedjeljnim izborima dobila je glasove nešto manje od 110 tisuća birača i pobijedila Slavena Kovačevića, predstavnika Demokratske fronte Željka Komšića i kandidata oporbene hrvatske petorke Zdenka Lučića.

U nedjelju navečer joj je čestitao i hrvatski premijer Andrej Plenković rekavši da "hrvatski narod od večeras ima legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu BiH".