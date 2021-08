Molekularni biolog Gordan Lauc komentirao je najprije gostujući u Novom danu na televiziji N1 gužve na Jadranu

- Mislim da je ovo dobra strategija kao i otvaranje prošlog ljeta. Nakon rasta u kolovozu imali smo pad u rujnu, tek je kasne jeseni stigao rast brojeva. Mislim da nam više ne prijeti velika opasnost od ovog virusa zbog cijepljenja i preboljenja. Polako se stvara konsenzus, moramo gledati imamo li puno teško bolesnih. Testiranje smo uveli da na vrijeme vidimo rast broja zaraženih i spriječimo opterećenje zdravstvenog sustava, nikad nismo imali kolaps. Zašto masovno testirati ako nema teško bolesnih ljudi? Treba nastaviti normalno živjeti - kazao je Lauc te istaknuo kako se nada da nećemo ući na crvenu listu.

- Postotak pozitivnih u testovima nas možda približava tome, ali nećemo tako skoro. Grčka, Francuska, Portugal, crveni su, ali turizam funkcionira - naglasio je Lauc.

Limitirani učinak mjera

Na pitanje zašto uopće još uvijek iz dana u dan brojimo zaraženih kazao je:

- To je velik birokratski kotač kojeg je teško zaustaviti. I ljude i Vlade sve manje zanimaju ti brojevi jer što znači test ako nemate bolesnih ljudi.

Lauc smatra da Velika Britanija nije pogriješila i da je odluka o ukidanju mjera dosta hrabra.

- Vidimo da je taj eksperiment, tj. normalno ponašanje na temelju činjenica – njihovi brojevi padaju. Jako smo fokusirani na mjere jer vlade to jedino mogu, a mjere imaju limitirani učinak. Veseli me što naši vladajući sve više govore o osobnoj odgovornosti, a manje o naredbama i ograničenjima. Za njih ne postoje dokaze da su učinkoviti. Zemlje koje su imale strože mjere, prošle su gore od Hrvatske. Puno je faktora, mjere su jedan manje učinkovit dio - istaknuo je Lauc te dodao da istraživanja pokazuju da lockdown, zatvaranje škola, javnog prometa itd. utječe na sprečavanje širenja virusa sa 10 do 15 posto.

- Ako imate državu u kojoj je preboljelo 20 posto ljudi, to usporava širenje virusa isto toliko i više. Ako se cijepilo 50 posto ljudi, usporava širenje virusa više nego lockdown. Postoji i faktor sezonalnosti, ali ga je teško kvantificirati

Blagi rast koji sad bilježimo, ne bi trebao zabrinjavati.

- Gotovo nitko neće moći izbjeći zarazu virusom, i cijepljeni mogu biti zaraženi i širiti virus dalje. Prije ili kasnije svi ćemo doći u kontakt s njim, a bolje je više puta s malom količinom ili ako smo cijepljeni, onda se sigurno nećemo razboljeti

'Cijepljenje nije opasna odluka'

O kampanji cijepljenja rekao je da je važno ljudima dati objektivnu informaciju jer kad im se daju prevelika obećanja, onda na duži rok dođe do veće štete.

- Mislim da su procjene koliko cjepivo štiti od toga da netko bude zaražen, bile pogrešne i sad se to pokazuje točnim. Realan postotak cijepljenih će biti ponovno pozitivan na testu i zaraziti nekog. Cijepljenje nije čarobno rješenje, no izuzetno je učinkovito od razvoja teškog oblika bolesti. Ono radi ono što treba, da osoba ima manju šansu za teški oblik bolesti. Istraživanje na milijun cijepljenih pokazao je da je rizik cijepljenja manji od zaraze virusom.

Cijepljenje je mudra odluka koju svatko treba napraviti, ali ne treba ga nametati, ne treba se njime ucjenjivati oko posla, putovanja, mislim da je to kontraproduktivno. Zato nemam problema kritizirati Vladu kad pokušava metodama prisile potaknuti cijepljenje jer mislim da je to pogrešno. Član sam Savjeta Vlade za covid, ali nisam ni plaćen niti sam predstavnik Vlade i govorim u svoje ime, ne u njihovo. Nemam ni obavezu provoditi politiku Vlade. Mislim da je krivo i djecu poticati na cijepljenje kad imamo savjete da masovno cijepljenje nije potrebno jer rizici nisu do kraja istraženi. - kazao je Lauc.

'I ja sam se cijepio. No osobno ne bih nikoga nagovarao jer postoje rizici'

Naglasio je da je cijepljenje muda odluka a da je rizik vrlo mali

- Preporučio sam cijepljene nećaku jer žele putovati. Rizik kod cijepljenja je vrlo mali za razliku od infekcije virusom koja je šest do deset puta veći rizik. I ja sam se cijepio. No osobno ne bih nikoga nagovarao jer postoje rizici.

O završetku sezone Lauc je rekao:

- Vezani smo uz odluke EU. Davno smo trebali ukinuti sve mjere, mislim da ničemu ne služe u ovom trenutku. Svim mjerama ne dajete apsolutnu zaštitu.

Što se tiče treće doze cjepiva kazao je

- Gripa je različit virus od ovoga, presloži se svake sezone. Što će biti s koronavirusom, teško je reći, još nema nijedne ozbiljne kliničke studije koja bi pokazala da je treća doza sigurna, a kamoli korisna. Odlučivati da ćemo cijepiti trećom dozom cjepiva, mislim da je kriva odluka i ne služi ničemu. Možda ćemo imati nove verzije cjepiva koje su protiv novih varijanti, moguće i siguran sam da će ih napraviti. FDA je najavila da neće dati odobrenje za treću dozu cjepiva. Vidjet ćemo, nadam se da ćemo se vratiti u vrijeme kad se odluke ne donose u panici