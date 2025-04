Gordan Maras se ispričao zbog šale za 1. travnja: 'Izvedba je izgleda ispala katastrofalna...'

Dragi moji, ispravljena je dugogodišnja nepravda. Svi znate da me bez ikakvoga razloga Peđa Grbin samoinicijativno izbrisao iz baze članstva SDP-a 2021. rekavši mi to na telefon uz argumentaciju da se sa mnom ne može surađivati. Nikakav dodatni argument, nikakav dodatni prigovor, usprkos tome što sam se do tada 24 godine skoro svaki dan borio za vas i predstavljao stranku najbolje što sam znao. Samo njegov sebični interes zbog kojeg se danas SDP u Zagrebu gotovo i ne natječe na izborima. Konačno je došao na čelo SDP-a netko tko razmišlja o vama i stranci. Hajdaš Dončić je odlučio prekinuti tu nepravdu i vratio me u članstvo stranke, oglasio se na Facebooku u utorak bivši ministar Gordan Maras...

U nastavku objave je napisao:

- Najavljivao je on to i ranije, govorio da je za to da se vratim, ali nisu mu dali i nisu mu vjerovali što govori. Tajnim glasanjima su ga onemogućavali da ispuni svoje obećanje. Samo do danas. Danas je posebnom odlukom sa izvršnom snagom primijenio članak 69. Statuta SDP-a i odlučio da vam ispuni želju, da me vrati te ojača SDP pred lokalne izbore. I točka. Time je pokazao da ga zanima samo zlato, a ne briga bronca. Hvala Sinke, nećeš zažaliti! Pozdrav i idem proslaviti jer sam jako sretan!

Dio o bronci i zlatu je naravno sitno podbadanje Siniše Hajdaša Dončića zbog snimke na kojoj kuha bolognese dok u pozadini trešti Gršin hit.

Brojni pratitelji čestitali su ma na povratku u SDP i poželjeli sreću u budućem radu, ali ispostavilo se kako je riječ o prvoaprilskoj šali. Maras se ipak nije vratio u SDP...

- Dragi moji dugujem vam ispriku. Danas sam na svom profilu napisao nešto što nije istina i što mi je izgledalo kao dobra prvotravanjska šala što su i neki mediji prenijeli. Mislio sam se malo našaliti na svoj i Hajdašev račun, ali sada kada vidim koliko se vas poveselilo da se vraćam te da vam moj povratak znači ne osjećam se baš najbolje - napisao je Maras u novoj objavi u utorak navečer.

Odmah je nastavio:

- Toliko reakcija i toliko vas građana, članica i članova stranke koji su pozitivno reagirali na tu vijest u meni budi emociju, poniznost i žal što nisam sa vama. Meni to puno znači, ali ja tu na žalost ne mogu ništa. To je moj svijet i VELIKI dio moga života. Pokušao sam više puta i od odgovornih naišao na zatvorena vrata. Prije je to bio Grbin, danas je to Hajdaš. Njih to šta vi i ja želimo ne briga. Rekao sam da je to jedan od razloga što je danas SDP u Zagrebu na najnižim granama ikada. Nebitne, usputne likove poput Kolarića ne bi uopće više spominjao. Njega se ionako nitko za par mjeseci više neće niti sjećati - napisao je Maras i dodao:

- Na kraju vas još jednom molim za ispriku jer mi namjera nije bila loša, a izvedba izgleda ispala katastrofalna. To mi nije prvi puta i možda vas je podsjetilo na neke moje javne nastupe kada sam se još bavio politikom. Nadam se da me razumijete. Živjeli i voli vas vaš Gordan!