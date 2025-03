Radolović nakon lažnog videa s bikinijem: Politika u Hrvatskoj je i dalje 'muški svijet'

SDP-ova saborska zastupnica i kandidatkinja za istarsku županicu Sanja Radolović izjavila je u petak kako su žene i dalje izložene dvostrukim standardima i površnim ocjenama koje s njihovim političkim djelovanjem nemaju nikakve veze.

Radolović je to izjavila potaknuta video zapisom koji je ovih dana objavljen na društvenim mrežama, a prikazuje ženu plave kose, kako hoda i otvara ogrtač ispod kojeg nosi bikini. Video istovremeno sa strane uključuje i fotografije te SDP-ove saborske zastupnice, a zbog čega su neki tvrdili da je upravo ona prikazana na snimci.

"Moji politički protivnici očito nemaju nikakvih argumenata, niti konkretan program pa jedino što im je preostalo je 'sklepati neki lažni video'", ustvrdila je nakon sjedince Županijske skupštine u Poreču. Pokušaj je to, kako ističe, diskreditacije ususret kampanje za lokalne izbore gdje je kandidatkinja za prvu istarsku županicu. Dodala je i da je dugo razmišljala kako će reagirati i kako će se postaviti u odnosu na ovaj slučaj pa je onda odlučila da će osobno objaviti taj video na svim društvenim mrežama s vrlo jasnom namjerom i nadom da će apsolutno svi dionici u političkom svijetu, od njenih kolega do samih medija, osuditi taj napad.

"Želim poslati vrlo jasnu poruku onima koji se skrivaju iza tih anonimnih stranica i profila na društvenim mrežama da to što rade nije u redu. Svi imamo obitelj i nije im ugodno kada to vide. Navikla sam na takve udarce, bilo ih je u kampanji za gradonačelnicu Pule 2021. i očekujem da će do 18. svibnja takvih pokušaja diskreditacije biti još. No, mojim protukandidatima, jer je jasno da to dolazi iz njihovog tabora, vrlo jasno poručujem da ću odgovoriti na udarce još jače i još bolje", poručila im je Radolović.

Govoreći o neravnopravnosti žena u politici, kazala je kako je politika u Hrvatskoj i dalje 'muški svijet'. Političari, ističe, često uoči Dana žena daju izjave o ravnopravnosti, no stvarnost i dalje pokazuje kako je put do istinske jednakosti dug. Stoga je pozvala sustavne promjene i veću podršku ženama koje se odlučuju za političku karijeru, istaknuvši kako je vrijeme da se društvo oslobodi stereotipa i predrasuda prema ženama na pozicijama moći.

Na pitanje tko po njenom mišljenju stoji iza tog video zapisa Radolović je rekla kako ne želi o tome govoriti dok ne raspolaže jasnim dokazima.

"Imam sumnju iz čijeg tabora ovo dolazi, no to ću zadržati za sebe. Uostalom jasan je slijed događanja koji se zbivao tijekom ovih dana nakon objave nekih anketa. Međutim, poručujem svima da svidjelo se njima to i li ne bit ću prva istarska županica", poručila je Sanja Radolović.

Miletić: Osuđujem bilo kakav oblik diskriminacije

Aktualni istarski župan Boris Miletić je u izjavi za Hinu rekao kako apsolutno osuđuje bilo kakav oblik diskriminacije i kao župan poziva sve takmace u političkoj areni da, "zadrže dostojanstvo i da budu ljudi".

"Nadmećite se programima i projektima, a ne bilo kakvom vrstom difamacije ili osobnih uvreda. Kao župan cijelo vrijeme promoviram kulturu dijaloga i zajedništva, vjerujem da sam župan koji spaja sve, neovisno o političkom predznakom. Neka Istra nastavi u takvom tonu", poručio je Miletić.