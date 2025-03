Gordana Jalšovečki na čelu Vrhovnog suda, a Dobronića u DIP-u mijenja Damir Kontrec

Sutkinja Građanskog odjela Vrhovnog suda Gordana Jalšovečki vršiteljica je dužnosti predsjednice Vrhovnog suda.

Zagreb: Gordana Jalšovečki privremeno preuzima funckiju predsjednika Vrhovnog suda nakon smrti Radovana Dobronića | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Tako je odlučilo Državno sudbeno vijeće na sjednici održanoj u ponedjeljak u podne. Sutkinja Jalšovečki bila je potpredsjednica Vrhovnog suda do smrti suca Radovana Dobronića.

- Izjavila je da nema namjeru kandidirati se za mjesto predsjednice i nitko time nije stavljen u povoljniji položaj, a i iz određenog respekta prema pokojnom Dobroniću jer je bila njegov izbor za zamjenicu predsjednika Vrhovnog suda - rekao je predsjednik DSV-a Darko Milković.

Zagreb: Sudac Darko Milković dao je izjavu za medije nakon imenovanja v.d. Vrhovnog suda | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sutkinja Jalšovečki vršit će tu dužnost do izbora novog predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. DSV ima rok od 30 dana za pokretanje javnog poziva svim kandidatima. Nakon toga, kandidati imaju 30 dana da se jave i prilože svoj CV te program rada. Ti dokumenti će biti javno objavljeni na stranici DSV-a. Kad provjere prijave, dostavljaju ih predsjedniku Milanoviću, nakon čega on traži mišljenje od Opće sjednice Vrhovnog suda i Odbora za pravosuđe u Saboru. Milanović potom ima rok od 15 dana u kojem mora Saboru predložiti svog kandidata ili kandidatkinju. Ako to ne učini ili Sabor ne potvrdi njegov izbor, DSV poništava natječaj i u roku od osam dana objavljuje novi poziv.

Sutkinja Jalšovečki kaže da je Dobronić na najbolji način radio ono u što je vjerovao.

- Vrhovni sud će funkcionirati kao i dosad. Jedina razlika je u tome što na čelu više neće biti predsjednik Vrhovnog suda, nego v.d. Taj posao ću obavljati do izbora novog predsjednika Vrhovnog suda - kaže sutkinja Jalšovečki.

Iako su propisani rokovi, Sabor, primjerice, nema rok u kojem mora glasati o Milanovićevom kandidatu, pa je upitno koliko dugo će Jalšovečki biti na toj funkciji.

- Sve što predugo traje nije dobro. Bilo bi dobro da se što prije izabere i imenuje predsjednik Vrhovnog suda. Ja se nadam da će to trajati što je kraće moguće i da će na čelo Suda zasjesti osoba koja će to moći - rekla je Jalšovečki koja se iz osobnih razloga neće kandidirati za to mjesto.

Kaže i kako se još ne zna termin posljednjeg ispraćaja suca Dobronića.

- O tome ovisi kad će biti komemoracija. Bit će priopćenje. To će pretpostavljam biti ovaj tjedan, ali ne mogu reći kada točno. Sucu Dobroniću je bilo jako bitno da se riješi slučaj franak. Bio je nezadovoljan što to nismo uspjeli okončati na Vrhovnom sudu. Ali, tri presude su izašle pa će vjerojatno i Ustavni sud imati što reći - govori Jalšovečki.

Nije htjela govoriti koliko bi to moglo trajati jer takve procjene bi, kaže, “bile neozbiljne”.

Iako se očekivalo da će ona biti i nova šefica DIP-a, jer je to uvijek predsjednik Vrhovnog suda, DIP je odlučio drugačije. Po njoj, nisu upitni lokalni izbori.

- Nije bitno, za DIP nije apsolutno bitno, ono će funkcionirati, ima dva potpredsjednika iz reda sudaca. Sve će se ustrojiti i raditi kako treba - govori.

Na to mjesto izabran je Damir Kontrec, Predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. On je do sad bio potpredsjednik Državnog izbornog povjerenstva, a sad će vršiti dužnost predsjednika.

Zagreb: Konferencija za medije Državnog izbornog povjerenstva | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prije sastanka u Državnom sudbenom vijeću, ispred Ministarstva pravosuđa došao je muškarac s transparentom koji optužuje Kontreca da je 'njegov krvnika'.

- Sudci prokletnici, bando crvena. Lažete, kradete, otimate, ubijate. Moji krvnici: Damir Kontrec, Vladimir Dimanovski - pisalo je na transparentu.

Zagreb: Prosvjednik ispred zgrade Državnog sudbenog vijeća | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Muškarca su policajci legitimirali i s njime pričali 40-ak minuta, no kako nije bio glasan, bio je sam i stajao je na javnoj površini, nisu ga mogli udaljiti. Muškarac se predstavio novinarima kao Rajko Radajčić, a problem je spor oko građevinskog zemljišta u Varaždinu iz ranih 2000-tih.