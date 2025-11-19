Obavijesti

Gori grad Oita u Japanu. Vatra progutala 170 zgrada

Piše HINA.
Gori grad Oita u Japanu. Vatra progutala 170 zgrada

Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala dok se uzrok požara istražuje, navodi se. Lokalni mediji izvijestili su da se plamen proširio i na obližnje šumovite padine.

Požar je zahvatio više od 170 zgrada u južnom japanskom obalnom gradu, gorio je preko noći i još uvijek nije u potpunosti ugašen, priopćila je u srijedu nacionalna vatrogasna agencija.

Smoke rises from a site where a massive fire blazed through more than 170 buildings, as seen from a helicopter, in Oita
Foto: KYODO

Oko 175 stanovnika okruga Saganoseki u gradu Oita, oko 770 km jugozapadno od Tokija, pobjeglo je u sklonište za hitne slučajeve nakon što je požar izbio oko 17:40 sati (08:40 GMT) u utorak, priopćila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala dok se uzrok požara istražuje, navodi se. Lokalni mediji izvijestili su da se plamen proširio i na obližnje šumovite padine.

MJESECI VJEŠTAČENJA Evo što slijedi nakon vatrene stihije u Vjesnikovom tornju: Istražitelji kreću u opasnu misiju
Evo što slijedi nakon vatrene stihije u Vjesnikovom tornju: Istražitelji kreću u opasnu misiju

Japanski premijer Sanae Takaichi rekao je u objavi na X-u da je na zahtjev guvernera prefekture Oita poslan vojni helikopter za gašenje požara.

