Gori kod Dubrovnika: Na terenu preko noći ostaju vatrogasci

Još uvijek je aktivan požar koji je u utorak izbio u pograničnom mjestu Ivanica, između Trebinja i Dubrovnika, piše Dnevnik.hr. Proširio se na područje Rijeke dubrovačke.

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da će vatrogasci ostati na terenu u dežurstvu cijelu noć. Za Dubrovački vjesnik rekao je da je riječ o požaru na teško pristupačnom terenu te da trenutno ne predstavlja prijetnju kućama.

N1 BiH izvještava da su na terenu pripadnici vatrogasnih jedinica općine Ravno i Župe Dubrovačke te da se situacija, zbog promjene intenziteta vjetra, mijenja iz sata u sat, ali također navodi da kuće za sada nisu ugrožene.