Požar je u utorak izbio u pograničnom mjestu Ivanica, između Trebinja i Dubrovnika. Proširio se na područje Rijeke dubrovačke
NEMA PRIJETNJE KUĆAMA
Gori kod Dubrovnika: Na terenu preko noći ostaju vatrogasci
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Još uvijek je aktivan požar koji je u utorak izbio u pograničnom mjestu Ivanica, između Trebinja i Dubrovnika, piše Dnevnik.hr. Proširio se na područje Rijeke dubrovačke.
Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da će vatrogasci ostati na terenu u dežurstvu cijelu noć. Za Dubrovački vjesnik rekao je da je riječ o požaru na teško pristupačnom terenu te da trenutno ne predstavlja prijetnju kućama.
N1 BiH izvještava da su na terenu pripadnici vatrogasnih jedinica općine Ravno i Župe Dubrovačke te da se situacija, zbog promjene intenziteta vjetra, mijenja iz sata u sat, ali također navodi da kuće za sada nisu ugrožene.
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