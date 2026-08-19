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NEMA PRIJETNJE KUĆAMA

Gori kod Dubrovnika: Na terenu preko noći ostaju vatrogasci

Piše Veronika Miloševski,
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Gori kod Dubrovnika: Na terenu preko noći ostaju vatrogasci
Gori iznad Orašca, vatrogasci uspjeli obraniti kuće u Ljupču, stigla 4 kanadera | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
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Požar je u utorak izbio u pograničnom mjestu Ivanica, između Trebinja i Dubrovnika. Proširio se na područje Rijeke dubrovačke

Još uvijek je aktivan požar koji je u utorak izbio u pograničnom mjestu Ivanica, između Trebinja i Dubrovnika, piše Dnevnik.hr. Proširio se na područje Rijeke dubrovačke.

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da će vatrogasci ostati na terenu u dežurstvu cijelu noć. Za Dubrovački vjesnik rekao je da je riječ o požaru na teško pristupačnom terenu te da trenutno ne predstavlja prijetnju kućama.

N1 BiH izvještava da su na terenu pripadnici vatrogasnih jedinica općine Ravno i Župe Dubrovačke te da se situacija, zbog promjene intenziteta vjetra, mijenja iz sata u sat, ali također navodi da kuće za sada nisu ugrožene.

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