U SREDOZEMNOM MORU

Gori ruski brod iz flote u sjeni kod Malte. Pogodio ga dron?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski brod pod ruskom zastavom, Arctic Metagaz, bio je otprilike 23 sata ranije izvan malteških teritorijalnih voda na Hurd’s Bank, prema web stranici za praćenje brodova VesselFinder. Informacije koje se šire putem Telegram kanala bliskih Ukrajini ukazuju da je brod pogođen ukrajinskim pomorskim dronom

Admiral

Tankerski brod za ukapljeni prirodni plin (LNG), dio ruske sankcionirane flote u sjeni, gori u međunarodnim vodama jugoistočno od Malte nakon što je navodno pogođen ukrajinskim pomorskim dronom.

Izvori bliski malteškoj vojsci rekli su za MaltaToday da su Oružane snage Malte odmah nakon prijave incidenta na pomorskim radio kanalima poslale zrakoplov iznad gorućeg broda. Izvori navode da brodu trenutačno pomaže drugi trgovački brod te da je posada na brodu u potpunosti evakuirana ili je na sigurnom.

Incident se, kako se razumije, dogodio otprilike 150 nautičkih milja u međunarodnim vodama jugoistočno od Malte. Izvori sugeriraju da se događaj odvio unutar libijskog područja potrage i spašavanja. Trenutačna lokacija broda nije poznata, ali web stranica za praćenje zrakoplova Flightradar 24 pokazuje da je njemački vojni pomorski patrolni zrakoplov, koji je poletio iz Sigonelle na Siciliji, intenzivno kružio nad područjem jugoistočno od Malte oko tri sata.

Rusija upravlja “sjenovitom flotom” tankera nafte i plina kako bi pokušala zaobići sankcije na naftu. Flota starijih tankera često plovi s isključenim transponderima kako bi otežala praćenje.

