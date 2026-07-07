Gori velika močvara u okolici Metkovića: 'Vatrogasci ne mogu blizu, stiže i drugi kanader'

Gori veliko močvarno područje. Fronta nam je zasad duga 300 metara i mi možemo gasiti samo s rubova. Ne možemo ući u blato i trstiku i kanader nam tu puno pomaže, rekao je za 24sata zapovjednik JVP Metković Jure Pilj.

Kako doznajemo, požar je izbio na području prirodnog rezervata na graničnom području BiH i Hrvatske. Brzo se raširio te je izgorjelo oko 50 hektara. Uzrok je zasad nepoznat.

- Stigao nam je jedan kanader, no zbog takvog područja upravo smo pozvali još jedan - rekao je kratko županijski zapovjednik Stjepan Simović.

Podsjetimo, ovo je samo jedan u nizu požara u ekološkim rezervatima na tom području. Tako je u travnju izgorjela gotovo polovica od 100 hektara ornitološkog rezervata Orepak. Sumnja se da je namjerno izazvan.