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IZGORJELO 50 HEKTARA

Gori velika močvara u okolici Metkovića: 'Vatrogasci ne mogu blizu, stiže i drugi kanader'

Piše Bogdan Blotnej,
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Gori velika močvara u okolici Metkovića: 'Vatrogasci ne mogu blizu, stiže i drugi kanader'
Foto: HVZ
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Stigao nam je jedan kanader, no zbog takvog područja upravo smo pozvali još jedan, rekao je kratko županijski zapovjednik Stjepan Simović.

Gori veliko močvarno područje. Fronta nam je zasad duga 300 metara i mi možemo gasiti samo s rubova. Ne možemo ući u blato i trstiku i kanader nam tu puno pomaže, rekao je za 24sata zapovjednik JVP Metković Jure Pilj.

Kako doznajemo, požar je izbio na području prirodnog rezervata na graničnom području BiH i Hrvatske. Brzo se raširio te je izgorjelo oko 50 hektara. Uzrok je zasad nepoznat.

- Stigao nam je jedan kanader, no zbog takvog područja upravo smo pozvali još jedan - rekao je kratko županijski zapovjednik Stjepan Simović.

Podsjetimo, ovo je samo jedan u nizu požara u ekološkim rezervatima na tom području. Tako je u travnju izgorjela gotovo polovica od 100 hektara ornitološkog rezervata Orepak. Sumnja se da je namjerno izazvan.

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