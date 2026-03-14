Zagrebačkim vatrogascima prije 1 sat stiglo je više dojava građana o požaru objekta u gradskim vrtovima. Ugasili su ga, a šteta nije poznata
Gorjela je šupa u gradskim vrtovima na Borongaju: 'Vidio se veliki plamen s Branimirove'
Čitanje članka: < 1 min
Vidio se veliki plamen s Ulice kneza Branimira u Zagrebu. Nisam uspjela vidjeti što gori, kazala nam je čitateljica koja je noćas oko 1 sat snimila požar na području Borongaja.
Pokretanje videa...
U subotu nešto prije 1 sat vatrogascima je stiglo više dojava građana da se vidi veliki plamen u ulici Borongaj aerodrom i da se najvjerojatnije radi o objektu u gradskim vrtovima. Kad su stigli na mjesto događaja, kako doznajemo, vidjeli su da gori drvena kućica koja je služila kao šupa za vrtni alat i oko koje su bili drveni kolci.
Požar su brzo ugasili, a šteta zasad nije poznata.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku