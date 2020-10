Vatra je progutala sve: Ali kip Majke Božje ostao je netaknut

U velikom požaru koji je buknuo oko 3 ujutro u Svetištu u Mariji Bistrici izgorjela je dvorana za mlade. Nitko nije ozlijeđen. Crkva je gorjela i prije 140 godina

<p>Požar koji je noćas u Svetištu u Mariji Bistrici vatrogasci su gasili šest sati. I premda je izgledalo strašno i dvorana za mlade izgorjela je do temelja, u požaru nitko nije ozlijeđen.</p><p>U dvorani koja je izgorjela ostali su samo kip Gospe i drveni križ.</p><h2>Pogledajte video: Kip i križ preživjeli vatru</h2><p>Svetište je već ranije pretrpjelo veliki požar - prije 140 godina. Izgorjela je cijela unutrašnjost crkve, ali je kip Majke Božje Bistričke ostao netaknut. </p><p>Naime, prilikom obnove i izgradnje crkve 1880. izbio je požar u kojem je izgorjelo sve, osim velikog oltara i kipa Majke Božje.</p><p>Nakon požara, kip je potamnio, ali ostao neoštećen, a tad su ga uzele i neko vrijeme čuvale u svojoj kući milosrdne sestre sv. Vinka Paulskog koje su u Mariju Bistricu došle osam godina ranije.</p><p>U narodu, čudotvorno spasenje kipa bio je još samo jedan pečat koji je utvrdio moć i snagu kipa. A priča o čudnotvornom kipu Majke Božje je sljedeća:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Požar u Mariji Bistrici</strong></p><p>Najveća svetinja hrvatskog naroda, kip Majke Božje s Djetetom u naručju, čuva se u svetištu Majke Božje Bistričke, u crkvi Uznesenja Marijina.</p><p>Crnu Madonu svake godine posjećuje više od 800.000 hodočasnika. Uspinjući se i spuštajući vijugavim brdskim cestama, vjernici u zagorski kraj dolaze kako bi napojili dušu.</p><p>- Svetište je mjesto hodočašća gdje se ljudi dolaze pokloniti Bogu. To je zatim i mjesto proštenja gdje mi tražimo oprost od onih koje smo povrijedili, a jednako tako nudimo oprost onima kojima smo činili nažao. Zbog svega toga svetište je mjesto koje treba osobno doživjeti i proživjeti. S obzirom na današnji način života, uvijek me fascinira što upravo na ovom mjestu mogu vidjeti nekoliko generacija iste obitelji kako hodaju rame uz rame - objasnio je svojedobno velečasni <strong>Zlatko Koren</strong>, koji je od 2004. do 2016. bio voditelj Svetišta Marija Bistrica.</p><p>Povijest svetišta seže u doba osmanlijskih osvajača. </p><p>Marijin kip u 15. stoljeću izradio je pučki majstor po uzoru na svjetske gotičke madone. Bio je to domaći, hrvatski znalac, a ne strani umjetnik. Posve od drveta, kip je visok 112 centimetara i crne je boje. Nema materijalnu vrijednost niti su ga ukrasili da bliješti zlatom. Stajao je u Marijinoj kapeli na Vinskom vrhu, blizu Marije Bistrice. Turci su 1545. doprli sve do Konjščine, a tadašnji župnik Benedikt je kao najveću vrijednost župe uzeo upravo kip i donio ga u crkvu Svetog Petra i Pavla te je zakopao. Spletom okolnosti Marijin kip ostao je zakopan, a uskoro i zaboravljen.</p><h2>Cijelu crkvu obasjala je čudna svjetlost</h2><p>Turci nisu poharali bistrički kraj, a seljaci su još kratko vrijeme zapitkivali župnika gdje je kip. Nekoliko godina poslije, uvjeren kako je opasnost prošla, odlučio je iskopati kip i vratiti ga na staro mjesto. Međutim, legenda kaže kako je pao s konja i poginuo prije nego što je ikome stigao ispričati gdje je Djevica. Čamila je ondje 40 godina, sve do 1588.</p><p>Tadašnji župnik Luka volio je večernje sate provoditi u crkvi gdje je u miru i tišini mogao moliti. I te večeri nije bilo ništa drugačije. Već se spremao na počinak, no pogled mu je zaustavila čudna svjetlost pod korom. Pogledao je bolje, a u tom trenutku kao da je vatra buknula, cijelu crkvu obasjala je svjetlost.</p><p>Preneraženi Luka je pomislio da crkvica gori te je pritrčao kako bi počeo gasiti, no kad se približio nije vidio ništa neobično. Sutradan je uzeo čekić i šipku te otišao do kora te razbio beton. Ispod naslaga materijala iznenadio ga je pogled na crni lik Djevice Marije koja je u rukama nosila Isusa. Izvadio ga je i očistio. Postavili su ga iznad oltara, na mjesto na kojem su je svi mogli vidjeti.</p><p>Prolazile su godine, i opet se turska opasnost nadvila nad kraj. Župnik iz tog razdoblja opet je u strahu za kip odlučio zazidati ga u prozor. Bilo je to oko 1650. godine. Sudbina tog kipa je zapravo sudbina i povijest cijelog hrvatskog naroda. Sastoji se od zbjegova, prognaništva i iseljavanja, a upravo je tako pred turskim osvajačem preživljavao i kip, objašnjava vlč. Koren.</p><p>No Marija nije mogla dugo ostati u mraku i daleko od ljudi. Župnik <strong>Petar Brezarić</strong> 1676. godine pripovijedao je kako je tijekom mise iz naroda odjedanput prema njemu i oltaru došla prekrasna mlada žena u modroj haljini.</p><p>Predala mu je svijeću i zatražila od njega da s narodom moli kako bi joj se vratio vid. Priča župnik kako se začudio, jer se činilo da žena nije slijepa i samostalno se uspela stepenicama do propovjedaonice.</p><h2>Ozdravljenje bolesne mještanke</h2><p>Kasnije istoga dana vidio ju je kako hoda, no kada ju je dostigao, nestala je. Tada je već gotovo zaboravljen kip bio zazidan u zidu, sljedećih četrdesetak godina. Prisjetio ga se zagrebački biskup Martin Borković.</p><p>Podrijetlom iz bistričkoga kraja, prisjetio se kako je s majkom kao dječak dolazio pred kip crne Gospe i zajedno su joj se molili. Na njegovo inzistiranje, uspjeli su 1684. godine pronaći kip i vratiti ga među ljude. Bilo je to veliko veselje, a zbog čudesnog pronalaska narod je kipu počeo pridavati velike moći.<br/> Sve je to pospješilo iznenadno ozdravljenje mještanke.</p><p>Plemkinja <strong>Magdalena Paulec</strong> je već sljedećeg dana kada su postavili kip na oltar, došla u crkvu sa svojom bolesnom kćeri Katarinom. Djevojka je bila nepokretna. Vjernici su je pronijeli na svojim leđima tri puta oko oltara i djevojka je ozdravila. </p><p>U sljedećih 100 godina zabilježili su više od 1000 ozdravljenje. Pred Gospinim kipom ipak su bili još neki izazovi. Naime, hrvatski Sabor je 1715. godine odlučio crkvi darovati oltar dostojan Bogorodice.</p><h2>Moć i snaga kipa Majke Božje</h2><p>Crkvu je papa Pio XI 1923. godine proglasio bazilikom i time je dobila značaj u vjerskom pogledu. Ondje su domaći teolozi organizirali veliki Međunarodni marijanski kongres u svibnju 1971. godine.</p><p>Svjesni važnosti i veličine svetišta, crkvene vlasti su ga koncem iste godine proglasile Nacionalnim marijanskim svetištem.</p><p>Kako bi se održalo sjećanje na velika pastoralna i duhovna slavlja utemeljili su blagdan Majke Božje Bistričke koji se obilježava 13. srpnja. Zagrebački nadbiskup <strong>Antun Bauer</strong> Gospin kip i Isusa uz asistenciju nadbiskupa Alojzija Stepinca okrunio je zlatnom krunom i Majku Božju Bistričku nazvao Kraljicom Hrvata. Krune su nalik onima kakve su nosili hrvatski kraljevi.</p>