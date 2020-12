Susnježica i snijeg jutros padaju u Gorskom kotaru i Lici, u Banovini, Moslavini, zapadnoj Slavoniji. Prema posljednjim informacijama, trenutačno je snježni pokrivač najviši u Gorskom kotaru, 30 cm, u Begovom Razdolju!

Na snijeg treba računati i idućih sati, uglavnom na području Gorskog kotara i Like! Zimskom dojmu doprinosi i jaka i olujna bura pa je zatvorena za sav promet dionica A1 od svetog Roka do Posedarja, i Jadranska magistrala od Karlobaga do Svete Marije Magdalene, piše N1.

I u nastavku dana treba računati na orkanske udare bure, kišu duž obale, osobito na području Dalmacije. Lokalno su moguće nevere, koja može pratiti tuča, pa i pojava pijavica!