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INTERVJU: BILJANA BORZAN PLUS+

Gospić će pratiti HDZ i premijera Plenkovića i kad odu s vlasti!

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 6 min
Gospić će pratiti HDZ i premijera Plenkovića i kad odu s vlasti!
Foto: Dominique HOMMEL, Pixsell
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SDP-ova eurozastupnica i izvjestiteljica za sigurnost hrane, Biljana Borzan, za Express govori o novome megazakonu, slabijim kontrolama, uvozu hrane, aferi Gospić i političkoj borbi koja se zahuktava

Zastupnica i stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu, Biljana Borzan (SDP), za Express govori o zabrani energetskih pića maloljetnicima, za što se zalaže posljednjih deset godina, o megazakonu o hrani zbog kojeg postoji realna opasnost da se sustav kontrole hrane pomakne od prevencije prema reagiranju tek kad se problem već pojavi, najnižem rejtingu SDP-a u posljednjih godinu dana te o aktualnom pitanju otpada kojim je zagađena Lika.

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Komentari 4
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