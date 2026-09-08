SDP-ova eurozastupnica i izvjestiteljica za sigurnost hrane, Biljana Borzan, za Express govori o novome megazakonu, slabijim kontrolama, uvozu hrane, aferi Gospić i političkoj borbi koja se zahuktava
INTERVJU: BILJANA BORZAN PLUS+
Gospić će pratiti HDZ i premijera Plenkovića i kad odu s vlasti!
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Zastupnica i stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu, Biljana Borzan (SDP), za Express govori o zabrani energetskih pića maloljetnicima, za što se zalaže posljednjih deset godina, o megazakonu o hrani zbog kojeg postoji realna opasnost da se sustav kontrole hrane pomakne od prevencije prema reagiranju tek kad se problem već pojavi, najnižem rejtingu SDP-a u posljednjih godinu dana te o aktualnom pitanju otpada kojim je zagađena Lika.
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