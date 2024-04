Gospić nakon 'Ličkog Ramba' Milinovića ima novog junaka: Petry dijeli svoje tajne vještine

Dobro, ajde, uči, znači ovo držiš... a što ti je prva obrana na nogu? Opusti je, nema povlačenja, ne tučemo se mi, lekcije su iz kick boxinga koju dijelio lički župan Ernest Petry u gluho doba noći na gospićkom parkingu.

- Da, ja sam to na snimci. Bavio sam se trideset godina karateom, savateom, kick boxingom i tajlandskim boksom. Dečko koji stoji nasuprot mene je rekao kako je i on u treningu, a ja sam mu pokazao neke pokrete iz kick boxinga. Znao sam da se snima i dao sam dozvolu. Izborna kampanja je u tijeku i ovo je meni jako simpatično, a ako kojim slučajem znate neke borilačke vještine mogu i vama pokazati što sve znam. Naravno, ne da budete sparing partner. Ionako je u životu sve stvar samoobrane, a to sam radio tu večer - kazao je Ernest Petry, aktualni lički župan, koji u odijelu na parkingu obučava svog prijatelja.

Pokretanje videa... 02:27 Ličko-senjski župan pokazuje svoje vještine | Video: 24sata

Cijeli video traje točno dvije minute i dvadeset i dvije sekunde. Dižu se ruke, postavlja se obrana da neprijatelj ne stigne uputiti udarac do glave. Potom se diže desna noga pa lijevo koljeno, a župan ne odustaje od obuke, iako se suparnik nećka da uputi udarac nogom prema osobi koja je na visokoj političkoj funkciji i dobrano starija od nje. Premda je suparnik i viši i fizički jači, župan Petry ga ohrabruje riječima: Imaš 'middle kick', 'high kick' ….ako spajaš ne mogu ti ništa, zaključuje svoju lekciju.

Video je posto viralan, a dijeli se masovno po Gospiću, pa je došao i u ruke Darka Milinovića. Njemu se nije svidio.

- Cijeli Gospić bruji o tome, a ovo je samo jedan u nizu incidenata koje župan radi. Znam da je bilo neku večer na parkingu snimano. Znamo da je izborna kampanja u tijeku pa je ovo još smješnije, a je li inspiracija Kung fu, Bruce Lee ili samo Smrtonosno oružje, ne znam, ali se vidi iza dvojca službeni automobil, i to BMW. Nakon nedavnog otvaranja bankomata, sad ljudi i još ovo gledaju. Cijeli se Gospić valja od smijeha - kazao je Darko Milinović, nekadašnji visokopozicionirani HDZ-ovac koji je također često pokazivao u kakvoj je fizičkoj formi na društvenim mrežama.

Milinović je tako svoj sportski duh i mišiće pokazivao dok je i on obnašao dužnost ličkog župana. Tako je 2009. pozirao bez majice dok je čistio travnjak i okućnicu na Viru. Dizao je i utege te pokazao isklesani torzo i nabrekle mišiće. Zvali su ga i 'Lički Rambo', a 2016. mu je bio pukao mišić.

- Pukao mišić, odvojio se od kosti, neopreznost, da ne kažem budalaština - objasnio nam je tada Milinović imobilizaciju.

A posljednjih dana cijeli Gospić bruji o incidentu koji se, kako navode svjedoci, dogodio na proslavi 50. rođendana župana Ernesta Petryja. Dan prije Uskrsa Petry je u gospićkom restoranu Stara dama slavio rođendan u društvu pedesetak gostiju, među kojima je bio i pročelnik HGSS-a i povjerenik Vlade RH za Gospić Josip Brozičević. Svi su plesali i zabavljali se, a u trenutku kad se trebalo dogoditi da Brozićević zapleše s Petryjevom tajnicom, župan je, kaže priča, izgubio kontrolu te verbalno, a i fizički, napao Brozičevića. U prvom razgovoru Brozičević nam je potvrdio da se Petryjeva ljutita reakcija dogodila baš u trenutku kad je trebao krenuti njegov ples s tajnicom, no Brozičević nije želio tvrditi da je upravo to kod Petryja izazvalo ljutnju.

- Došlo je do verbalnog incidenta, gurnuo me i zatražio da odem s rođendana. To sam i učinio jer nisam konfliktan tip – rekao nam je u razgovoru Brozičević koji kaže da je godinama bio dobar s županom Petryjem.

Naveo je i da mu je sve teško palo jer mu je i dan kasnije, na Plitvicama, Petry dao do znanja da su njihovi odnosi zahladili i "da nemaju više o čemu razgovarati".

Za komentar smo zamolili i Ernesta Petryja koji je sve demantirao rekavši da nema pojma o čemu pričamo te da je on obiteljski čovjek zgrožen našim pitanjima. Brozičevića je, citiramo, nazvao "dečkom iz kvarta s kojim je u prijateljskim odnosima" te je negirao da je bilo sukoba. Ni verbalnog, a još manje fizičkog, tvrdi.

Nakon toga ponovno smo se čuli s Brozičevićem koji je u drugoj varijanti razgovora pokušao umanjiti izjave iz prvog, ali je ipak rekao: “Posvađali smo se na rođendanu, ma bilo je to samo laprdanje. Pa sam otišao kući jer sam mislio da on od mene to očekuje”. U tom drugom razgovoru, za razliku od prvog, svađu Brozičević više nije zvao incidentom, i po novom se više nije sjećao je li tajnicu zamolio za ples. Svi su plesali, rekao je, pa mu je taj dio otišao iz sjećanja. Naglasio je i da sve što se dogodilo nema veze s njegovom funkcijom pročelnika HGSS-a, kao ni s činjenicom da je Vladin povjerenik, nego je isključivo riječ o trenucima iz njegovog privatnog života.