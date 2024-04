VIDEO U Lici svečano otvorili bankomat, mještani: 'Malo kasni, ali nikad nije kasno'

Nije to politika. To je lijepa stvar za ljude, rekao je HDZ-ov lički župan Ernest Petry koji je u četvrtak svečano otvorio bankomat Hrvatske poštanske banke u prisustvu članova Uprave HPB-a. A razlog ovoj, pomalo bizarnoj svečanosti, je što oko 2000 stanovnika Ličkog Osika i okolnih sela do sada nisu mogli podići gotovinu u tom mjestu, nego su morali putovati u osam kilometara udaljeni Gospić, gdje je bio najbliži bankomat, kazao je. Na snimci možete poslušati njegove izjave.

- Ovo je jedna važna i jako bitna stvar. Malo kasni, ali nikad nije kasno - kazao je jedan od stanovnika. Župan je pokušao podići novac s bankomata, a kako kaže, uzeo je krivu karticu iz automobila pa nije uspio.

Apsurdne 'svečanosti' u predizborno vrijeme

No, nije bankomat jedina apsurdna stvar zbog koje se radila svečanost u Hrvatskoj u predizborno vrijeme. U uredu državne uprave u Varaždinu, bivša SDP-ova ministrica ministrica pravosuđa Ingrid Antičević-Marinović svečano je otvorila lift.

Bilo je to uoči izbora, u kolovozu 2003. godine, a tom prigodom novim liftom su se svečano provozali ministrica i gradonačelnik Ivan Čehok. Istaknula je tada da će nova dizala ubrzati rad državne uprave.

Most koji vodi - nikuda

Još jedan apsurd je most preko rijeke Korane koji vodi - nikuda, a u javnosti je poznat kao Vukelićev most. Ime je dobio po pokojnom HDZ-ovu ministru Branku Vukeliću, koji je bio veliki zagovornik gradnje brze ceste od Mostanja do Vukmanićkog Cerovca, u kojem je živio.

Hrvatske ceste gradnju mosta i brze ceste su opravdale rasterećenjem gradskih prometnica, "koje su desetljećima bile zagušene vozilima koja su prolazila kroz samo središte Karlovca". Za izgradnju mosta koji vodi nikamo potrošeno je 50 milijuna kuna.

U rad pustili - klima uređaj

Još jedan primjer apsurdnih svečanosti je u predizbornom ozračju je i onaj iz 2015. godine, kada je karlovački župan Ivan Vučić (HDZ) u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa simbolički pustio u rad klima-uređaj koji je Županija donirala Udruzi slijepih. Pozvani su novinari, brojni Vučićevi suradnici, a vrijednost klima uređaja bila je vrijednosti od šest tisuća kuna.

Bivši HDZ-ov ministar Darko Milinović je iznenadio kada je u virovitičkoj Općoj bolnici, na odjelu neurologije, otvorio novu praonicu rublja. Dodatno je začudila činjenica da je tada otvarao odjel koji je radio već pet mjeseci. Istaknuo je tada kako "hrvatski zdravstveni sustav jedini u Europi ne stvara gubitke", a pohvalio se da je zdravstveni sustav stabiliziran te su smanjene liste čekanja.

Apsurdan projekt imao je i bivši premijer Sanader kada je utrošio 80 milijuna kuna na naplatne kućice Vučevica s kojih se silazi s Dalmatine prema Dugobabama, njegovom rodnom selu.

Nitko neće u Dugobabe

Pričalo se da će Vučevica biti idealna za preusmjeravanje prometa s autoceste u trenucima velikih gužvi na Dugopolju. Nakon toga se pisalo kako su Vučevice najneisplativija postaja Hrvatskih autocesta, s obzirom da dnevno tuda prođe prosječno tek nekoliko desetaka vozila.

Iako početnim planom i projektom uopće nije bio predviđen, sagrađen je u rekordnom roku i otvoren u lipnju 2005., kad i ostatak Dalmatine. Tako su Dugobabe dobile ulaz i izlaz na autocestu, iako za to nema ekonomske opravdanosti.