Gospina ljepota je nešto rajsko, nebesko, ne da se to opisati... Mnogi su na razne načine ispitivali vidioce o svemu što se događa u Međugorju, a posebno ih je zanimao Gospin izgled. Djeca su najdetaljnije Gospin fizički izgled opisali fra Janku Bubalu

U knjizi 'Istina o Međugorju' prva ukazanja Blažene Djevice Marije u Međugorju detaljno su opisana, a knjiga ima i vrijedan dodatak o zataškanim ukazanjima Gospe dvije godine kasnije u selu Gala pored Sinja. Donosimo vam feljton u pet nastavaka...

Tajne koje je Gospa povjerila vidiocima

Od samog početka ukazanja Gospa je vidiocima poruke davala svakodnevno. Od 1. ožujka 1984. počela je župnoj zajednici u Međugorju četvrtkom davati tjedne poruke. Nakon što su se, prema Gospinim riječima, neke od njenih želja ostvarile, počela je davati i mjesečne poruke, svakog 25. u mjesecu i to od 25. siječnja 1987. pa sve do danas.



Prva i druga tajna zapravo će biti prethodne opomene, posebni znaci diljem svijeta i upozorenje koji će najavljivati događaje, što će dramatično utjecati na svjetsku povijest. Potvrdit će svijetu da se Gospa ukazivala u Međugorju i da su vidioci govorili istinu. Između prve i druge tajne kratko je vrijeme, a potom se ostvaruje sljedeća tajna.

Foto: Screenshot/youtube

Treća tajna povjerena je svim vidiocima i posebno je zanimljiva. Riječ je o znaku koji je Gospa obećala ostaviti na Brdu ukazanja. To će biti velik, neuništiv, opipljiv znak za koji će biti jasno da ga ljudska ruka nije mogla načiniti. Nakon njegove pojave, tvrdi se, nitko više neće sumnjati u autentičnost Gospinih ukazanja na zemlji. Pojavu velikog znaka na Brdu ukazanja pratit će mnoga ozdravljenja i čudesni znaci koji će svijet upozoriti, opomenuti i potaknuti na obraćenje.

Četvrta, peta i šesta tajna tiču se osobnih života vidjelaca i šireg područja Međugorja.

Sedma, osma, deveta i deseta tajna odnose se na budućnost čovječanstva i tiču se svih ljudi. Ove tajne bit će najvjerojatnije potresni događaji koji će uzdrmati svijet.

Mirjana Dragičević-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez i Jakov Čolo imali su svakodnevna ukazanja do 1982., 1985., odnosno 1998. Od tada im se Gospa ukazuje jednom godišnje i prenosi im poruku.

Foto: Zoran Grizelj/PIXSELL

Mirjana Dragičević-Soldo

Svakodnevna ukazanja imala je od 24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Tog dana, povjerivši joj desetu tajnu, Gospa joj je rekla da će tijekom cijelog života imati ukazanje jedanput godišnje – svakog 18. ožujka.

Od 2. kolovoza 1987., prema njezinim riječima, svakog drugog u mjesecu čuje u sebi Gospin glas te s njom moli za nevjernike. Katkada je vidi. Molitvena nakana koju joj je Gospa povjerila: za nevjernike – one koji nisu upoznali ljubav Božju.

Ivanka Ivanković-Elez

Ivanka je prva vidjela Gospu. Svakodnevna ukazanja imala je do 7. svibnja 1985. Tog dana, povjerivši joj desetu tajnu, Gospa joj je rekla da će tijekom cijelog svog života imati ukazanje jedanput godišnje – na obljetnicu ukazanja 25. lipnja.

Molitvena nakana koju joj je Gospa povjerila: za obitelji.

Jakov Čolo

Jakov je svakodnevna ukazanja imao od 25. lipnja 1981. do 12. rujna 1998. Tog dana, povjerivši mu desetu tajnu, Gospa mu je rekla da će tijekom cijelog svog života imati ukazanje jedanput godišnje, na Božić.

Molitvena nakana koju mu je Gospa povjerila: za bolesne.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Ivan Dragičević

Ivan ima svakodnevna ukazanja i danas. Gospa mu je povjerila devet tajni.

Molitvena nakana koju mu je Gospa povjerila: za mlade i za svećenike.

Vicka Ivanković-Mijatović

Gospa joj se svakodnevno ukazuje. Povjerila joj je devet tajni.

Molitvena nakana koju joj je Gospa povjerila: za bolesne.

Marija Pavlović-Lunetti

Gospa joj se, kao i Vicki, svakodnevno ukazuje. Preko nje Gospa upućuje poruku župi i svijetu. Od 1. ožujka 1984. do 8. siječnja 1987. to je bilo svakog četvrtka, a od siječnja 1987. svakog 25. u mjesecu. Gospa joj je povjerila devet tajni.

Molitvena nakana koju joj je Gospa povjerila: za duše u čistilištu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Gospa je svakome od vidjelaca povjerila tajne koje se odnose na budućnost čovječanstva, Crkve, Međugorja i vidjelaca osobno. Onima kojima se više ne ukazuje svakodnevno, povjerila je svih deset tajni, a ostalima devet. Obvezani zavjetom šutnje, vidioci o njihovu sadržaju nipošto ne žele govoriti, a kako kažu: „I da želimo, ne možemo. Kao da nam je jezik zavezan.“

Sve tajne dogodit će se u točno određen dan i vrijeme i ne mogu se poništiti. Jedino se molitvom i postom mogu ublažiti

Vidjelica Mirjana kaže: „Kada se pojave znaci, mnogi će se ljudi obratiti. Svima koji su otvoreni Duhu Božjem bit će jasno da je Bog uistinu ovdje i da prebiva među nama ljudima. Gospa poručuje da se ljudi obrate prije pojave ovog znaka „jer kad se dogodi obećani znak, mnogi će trčati gore i moliti milost oproštenja, ali za njih smilovanja neće biti.“

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Prema kazivanju vidjelaca, deveta i deseta tajna doista su jako teške. One su neizbježna kazna za grijehe svijeta. Kada su čuli njihov sadržaj, neki vidioci toliko su bili uplašeni da su zaplakali.

Uz sedmu tajnu vezana je jedna zanimljivost. Prije se tumačilo kako je ostvarenje te tajne otklonjeno zahvaljujući potpunom odazivu mještana i hodočasnika onome što je Gospa preporučivala i molila, no prema Mirjaninu kazivanju, otklonjen je samo dio tajne, pa se taj dio nikada neće ostvariti, ali ostatak tajne neće biti poništen.

Iako se ne zna kada će se tajne objaviti, na temelju onoga što je Gospa rekla Mirjani, može se nagađati. Naime, vidjelica Mirjana, prema onome što joj je Gospa naložila, samostalno je odabrala svećenika svog povjerenja kojemu će, kada dođe vrijeme, povjeriti tajne. On ih potom treba objaviti svijetu. Mirjana je odabrala fra Petra Ljubičića, rođenog 1946. godine, koji je zbivanja u Međugorju pratio od početka.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

„Kad će to biti, ne znamo. Slutimo da smo tome svakim danom sve bliži. Činjenica jest da je danas sve u krizi. Svašta se događa. Previše je nezadovoljstva i nevolja svake vrste. Poruka svake tajne mogla bi biti: Vrijeme je ozbiljno. Poradite na svome spasenju. Budite pripravni svakog trenutka susresti se s osobnim i živim Bogom“, rekao je svojedobno fra Petar.

Kako će je predočiti javnosti, još ne zna, ali je siguran da će se poruka brzo proširiti jer će se za to pobrinuti Djevica Marija. „Eto, kad kucne čas, na pergamentu će sadržaj prve tajne biti vidljiv i mojim očima, a poslije sedam dana i očima svih ostalih ljudi jer će prestati biti tajna. Tako će se to ponavljati sve dok svijet ne dozna svih deset tajni i ono što će one donijeti“, rekao je svojedobno fra Petar.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Fizički izgled Kraljice mira prema opisu vidioca

Mnogi su na razne načine ispitivali vidioce o svemu što se događa u Međugorju, a posebno ih je zanimao Gospin izgled. Djeca su najdetaljnije Gospin fizički izgled opisali fra Janku Bubalu, članu Hercegovačke franjevačke provincije i književniku. On je pratio međugorska ukazanja od samog početka, a bio je godinama jedan od najtraženijih ispovjednika u Međugorju. Nakon svega što je čuo i iskusio napisao je knjigu „Tisuću susreta s Gospom u Međugorju“ (1985). Doživjela je veliki uspjeh i bila je nagrađena. U toj knjizi o svojim iskustvima govori vidjelica Vicka.

O Gospinu izgledu fra Janko je razgovarao i s drugim vidiocima. Na kraju je objavio samo razgovor s Vickom jer mu se činilo da je ona najsveobuhvatnije odgovorila na njegova pitanja. Svi ostali vidioci ni u čemu bitnom nisu se razlikovali od nje. O Gospinu liku, kako je posvjedočio, više je puta razgovarao sa svim vidiocima i ništa nije objavio što oni nisu odobrili.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Fra Janko svim je vidiocima dao anketni listić u kojemu ih ispituje o Gospinu liku. Većina vidjelaca odazvala se fra Jankovoj anketi (Ivan Dragičević, Vicka Ivanković, Marija Pavlović, Ivanka Ivanković i Mirjana Dragičević). Svoje odgovore posvjedočili su potpisima na Humcu, 23, srpnja 1992. Jakov Čolo nije ispunio anketni listić iz opravdanih razloga, ali se složio s onim što su drugi vidioci rekli i nije ima ništa posebno dodati.

Donosimo opis vidjelaca (Preuzeto sa stranice www.medjugorje.hr)

Na pitanje koliko je Gospa visoka, Vicka je odgovorila da je visoka kao ona, oko 165 centimetara. Dodala je da Gospa vitka te da ima otprilike 60 kilograma. Mlada je i ima oko osamnaest, dvadeset godina. Kad se ukazuje s djetetom Isusom istih je godina, nije starija. Prilikom ukazanja uvijek stoji na oblačiću bjelkaste boje, a vidioci je nikad nisu vidjeli da kleči. Na pitanje kakvo je Gospi lice, je li više okruglo ili duguljasto-ovalno vidioci su rekli da je više duguljasto-ovalno. Bijele je puti, rumeno na jagodicama. usne su joj normalne, lijepe, više su tanje. Rumenkaste su boje. Rupice na licu nema, možda samo malo kada se smije. Na Gospinu licu vidi se neka neopisiva blagost – smiješak se vidi kao nekako ispod kože.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kad su vidioce upitali kakve su joj boje oči, oni su uglas rekli: Oči su divne, malo krupnije i izrazito plave boje. Trepavice su joj također normalne. Gospin nos je mali, normalan, harmoničan s cijelim licem. Obrve su joj tanke, crne boje, a odjevena je jednostavnu žensku haljinu. Haljina joj je sive boje, plavkasto sive i slobodno pada niz tijelo. Haljina je duga sve do oblačića na kojem stoji, ona se gubi u oblaku. Haljina je zatvorena do vrata. Vidi se, kažu vidioci, Gospin vrat, ali se ne vidi ništa od prsiju. Rukavi dopiru do šaka. Haljina nije opasana ničim niti je obrubljena.

Foto: Zoran Grizelj/PIXSELL

Na pitanje opaža li se na Gospinu tijelu ženskost njezina tijela, Vicka je rekla: „Naravno da se opaža, ali ništa posebno.“ Gospa ima i veo koji je bijele boje. Veo joj pokriva glavu, ramena i cijelo tijelo sleđa i sa strana, a dopire do oblačića, kao i haljina. Nikakvog nakita nema na njemu i pokriva je s leđa i sa strana. Ni Gospa ne nosi nakit, ali na glavi ima krunu od dvanaest zvijezda koju, prema Vickinim riječima, redovito nosi. Gospi se vidi i malo kose, malo iznad čela i crne je boje. Uho joj se nikada ne vidi. Za vrijeme ukazanja obično gleda u vidioce ili u nešto drugo što pokazuje. Ruke su joj slobodne, opušteno raširene, a sklopljene ih drži jedino za molitve Slava Ocu. Dlanovi su joj redovito opušteni prema gore – prsti su isto opušteni. Nokti se vide djelomično i prirodne su boje, snježnobijeli.

Kako je Gospa lijepa, pitali su često vidioce, a oni su odgovorili: „Ma, ustvari mi ti nismo ništa o tomu kazali, njezina se ljepota ne da opisati, to nije ova naša ljepota, to je nešto rajsko, nešto nebesko, nešto što ćemo tek u raju vidjeti, i to samo donekle.“

>>> Kraj četvrtog nastavka

