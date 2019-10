Mlađanove žrtve: U zatvoru se nije nimalo smirio. Sotona je to

Prava ljubav ne postoji, ironično je napisala prije više od godinu dana na društvenoj mreži Elia Molnar (20).

U životu Zagrepčanke od tada se štošta promijenilo jer se nedavno u Kaznionici u Lepoglavi udala za trostrukog ubojicu Srđana Mlađana (38), kojega su zbog bezobzirnosti njegovih zločina prozvali “sisački monstrum”.

Njihova ljubav planula je dopisivanjem. Mlađan, koji bi iz zatvora trebao izaći 2027., godinama je bio smješten na Odjelu posebnog nadzora kaznionice te je sve vrijeme primao pisma obožavatelja. Među njima su bila i ona lijepe mlade trgovkinje.

Eliji je majka preminula, a otac za nju navodno ne pita. Živi s bakom i djedom, koje je šokirala vijest o njezinoj udaji za jednog od najpoznatijih zatvorenika. Završila je trgovačku školu i radi u dućanu.

U razgovoru za Večernji list Elia je rekla da su znali da će njihovo vjenčanje izazvati veliku pozornost javnosti i da su se prije stupanja u brak dogovorili da neće odavati nikakve intimne detalje iz njihova odnosa. Opovrgnula je da bi u kaznionicu donijela prstenje.

- Jedina istina je da sam njegova supruga i da ga mogu posjećivati - rekla je Elia.

Trenutno smo u procesu sređivanja nekih papira kako bih mogla uzeti njegovo prezime, a kad se medijska hajka smiri, nastavit ću komunicirati sa suprugom i čekati da izađe iz zatvora. I on i ja znamo da ćemo jednom živjeti kao normalan par, rekla je Večernjem listu.

Na profilu na društvenoj mreži Elia je, između ostalog, napisala da neki ljudi zaslužuju drugu šansu te da pištolj ubija, a ljubav nas čini vječnima.

Forenzički psihijatri koje smo pitali za mišljenje o braku Srđana Mlađana i 20-godišnje djevojke kažu da je on takve psihopatske strukture da uopće nema kapacitet nekoga voljeti i nema kapacitet za zdrave emocije.

- U njemu je samo bijes i njegove su emocije isključivo negativne. A što se tiče mlade djevojke koja se za njega udala, očito je željela baš takvu vrstu pozornosti - kažu naši sugovornici. Ne znajući ništa o novopečenoj gospođi Mlađan, odmah su pretpostavili da se možda radi o djetetu bez roditelja. U ovom društvu poremećenih vrijednosti, kažu nam liječnici, kad se mlada osoba ne uspije identificirati s nečim pozitivnim u životu, poput kvalitetne obitelji ili vlastitih uspjeha, okreće se identifikaciji ovakve vrste, s potpunom negativom.

Skreće pozornost na sebe

I zapravo tako skreće na sebe pozornost, misleći, kako kažu liječnici, “baš sam kul jer imam muža ubojicu u Lepoglavi”. Pa bi se doista dalo analizirati zašto jedna djevojka, koja u toj dobi treba imati posve drukčije životne interese, želi pozornost ovakve vrste.

- Oduvijek su se žene sakupljale oko muškaraca koji siju strah i trepet. No ljubav ne liječi patologiju - zaključuju naši sugovornici.

Zagrepčanka Pavica Jurić Rašić (59), koja je s pokojnim suprugom Matom Jurićem u zatvoru posjećivala i Srđana Mlađana, uvjerena je da je on jedan novi čovjek.

- Nisam bila kod Srđana već nekoliko godina, no suprug i ja smo ga posjećivali u zatvoru više od šest i pol godina. Ostali smo u kontaktu i redovito si pisali. Znala sam da se ženi jer mi je to u srpnju rekla njegova mama, a i on sam mi je poslao pismo u rujnu kako bi me obavijestio - kazala je Pavica i dodala kako je sramotno što mu u zatvoru nisu dopustili intimni prostor s novopečenom suprugom.

- To što nije reagirao niti im se suprotstavio dokazuje da nije više što je bio - uvjerena je Pavica. Njezino prijateljstvo s Mlađanom počelo je 2008.

- Vidjela sam ga na televiziji. Ubio je troje ljudi, no osupnula me njegova mladost. Suprug i ja smo zajednički odlučili posjetiti ga u zatvoru u Lepoglavi. Zatražili smo odobrenje, a službenici su nas pitali jesmo li svjesni u što se upuštamo.

Mlađanu su donijeli knjigu

Rekli smo da mu samo želimo darovati jednu knjigu - ispričala nam je Pavica. Knjiga koju su ona i suprug Mato Jurić željeli darovati višestrukom ubojici jest “Dijagnoza duše i hagioterapija” autora Tomislava Ivančića, svećenika koji je život posvetio iscjeljenju duhovne dimenzije čovjeka.

Prisjetila se kako su im prilikom prvog susreta zatvorski čuvari rekli da je riječ o vrlo opasnom zatvoreniku, no ona i Mato nisu se bojali.

– Mislili smo da nas neće primiti, no ipak jest. Ušli smo u sobu u kojoj je bio običan stol sa stolcima. Sjeli smo s jedne strane, a on nasuprot nama. Uz nas su bila dva zatvorska čuvara. Pružila sam mu knjigu, koju je on sa zanimanjem uzeo i počeo listati. Pitao nas je zašto smo došli k njemu kad ga jedva i roditelji posjećuju dvaput na godinu. Rekli smo mu da u njemu vidimo svoju djecu - prisjetila se Pavica njihova prvog susreta.

Htjeli smo čuti što o svadbi kažu roditelji Srđana Mlađana, pa smo ih potražili u Petrinji. Njegova oca Mladena susreli smo u blizini obližnje trgovine. Hodao je polako, šepajući.

- Tko ste vi? Što hoćete? Gubite se! Jeste li me čuli?! Maknite se, zvat ću policiju - otjerao nas je mašući rukama i ne birajući riječi.

'Kćeri svaki dan nosim cvijeće na groblje...'

Svake Nove godine suprug i ja gledamo u njezinu fotografiju i plačemo. Svaki dan odlazim kćeri na groblje i nosim joj cvijeće iz vlastitog vrta, rukom pritišćući prsa rekla nam je Ljubica Šubić iz Petrinje.

Njezina kći Elizabeta Šubić bila je prva žrtva sisačkog monstruma. Bez ikakva povoda Mlađan ju je ubio hicima iz automatske puške s leđa 3. siječnja 1998. ispred ulaza u Osnovnu školu u Petrinji. Sve se odigralo samo 150 metara od kuće Šubićevih. Monstrum je poslije, tijekom vještačenja i na suđenju, ledenim tonom rekao da je, kad je odlučio ubiti Elizabetu, želio otkriti kakav je osjećaj ubiti nekoga. Želio je ubiti pod svaku cijenu. Da se tamo nije zatekla Betty, životom bi platio netko drugi.

Sijač kukolja i smrti - tako monstruma Srđana Mlađana zove Ljubica Šubić.

Ona ne vjeruje da se Srđan Mlađan promijenio u zatvoru. Smatra da je riječ o čovjeku koji se zna jako dobro pretvarati i da će on, prije ili kasnije, nakon što izađe, opet počiniti zločin.

- Mi smo teško bolesni, njezina smrt nas je uništila. Prvo se razbolio suprug, ja sam ga njegovala, a sad sam i ja oboljela. Imala sam udrugu, išla sam u Zagreb, u Sabor, borila se za to da se postrože kazne za najteža djela i da se uvede doživotni zatvor. Željela sam da nitko više ne mora proživljavati ono što smo mi proživjeli. Nisam uspjela - tužno spušta glavu Ljubica.

Kako smo ekskluzivno objavili 2013., Mlađan je iz zatvora pisao obitelji Šubić. U pismu se ispričavao za svoj zločin te ih molio za oprost. Ljubica ni danas ne vjeruje da je Mlađan pisao pismo i da se uopće može kajati.

- To nisu ubojičine riječi. To su sastavili njegovi dušobrižnici. To nas je pismo strašno uznemirilo. Bili smo očajni i revoltirani Mlađanovim postupkom. Suprug je pismo na kraju spalio - rekla je tad Ljubica Šubić.

- Sama pomisao da bi mogla oprostiti ubojici svojega djeteta graniči sa zdravim razumom. To je nemoguće - kaže žena koja je više puta govorila kako nakon kćerine smrti živi život, a da uopće nije živa.

- Znamo kakvog je profila taj čovjek i stručnjaci su o njemu rekli svoje - dodala je. Prisjeća se i kako je njegov otac pljuvao za njom na groblju.