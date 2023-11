Gosti 'Otvorenog' o Banožiću i novom ministru: 'Anušić je tvrd orah. Ima politički legitimitet'

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić kandidat je za novog ministra obrane nakon što je premijer Andrej Plenković ekspresno smijenio bivšeg ministara Maria Banožića koji je u subotu sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći sa smrtnom posljedicom.

- Izbor me donekle iznenadio, ali zapravo i ne. Ne bih rekao da je postavljen da bi donio mir u stranci, jer ti sukobi su bili više medijski isforsirani nego što su oni stvarno bili u sukobu. Anušić je čovjek stranke u svakom trenutku i mislim da ne bi svoje interese ili politička mimoilaženja pretpostavio samoj stranci ili da ne bi poštivao subordinaciju - komentirao je politolog Sveučilišta u prof. dr. sc. Pero Maldini u emisiji Otvoreno.

Ističe da je logično bilo da će novi kandidat također biti Slavonac te da Anušić odgovara poziciji obzirom da je višestruko odlikovan branitelj koji je dobro upućen u organizacijske stranačke i političke aspekte.

- Mislim da će u ovaj vrlo zahtjevan i trenutno osjetljiv resor doći kompetentna osoba. S druge strane, za sve one koji su ondje vidjeli neki sukob, Plenković je poslao poruku pomirbe, korak kojim HDZ pokazuje unutar stranačke demokratičnosti, čime se druge stranke ne mogu pohvaliti - dodaje profesor Maldini.

Ivan Anušić je brzo prihvatio poziciju što pokazuje njegovu volju za suradnjom. Mladini ipak misli da će se predsjednik Milanović ipak nastaviti miješati u vođenje politike ministarstva obrane, ali pošto je predizborna godina pred vratima predviđa da će Milanović ipak biti malo pažljivi bude li išao u napad na Anušića.

- Anušić je ipak tvrđi orah od Banožića. On ima značajan politički legitimitet i političku težinu. On neće bit taj koji je napraviti neki casus belli.

Obzirom da je samo nekoliko sati od prometne nesreće premijer Plenković dobio odluku o smjeni tadašnjeg ministra Banožića vjerojatno je od početka bilo jasno da je bivši ministar napravio ozbiljan prijestup sa smrtnim ishodom.

- To je svakako razlog za smjenu ministra. Drugi razlog je taj što je riječ o vrlo osjetljivom resoru, da se ništa od ovoga nije dogodilo i da je bilo koji drugi razlog u pitanju da je ministar izvan 'stroja', u najmanju ruku bi bilo za očekivati da će Plenković naći zamjenu obzirom na važnost tog resora obzirom na na okruženje u kojem živimo - objasnio je prof. Maldini.

Pojedinosti same prometne nesreće i onoga što se dogodilo tog kobnog jutra komentirao je prometni stručnjak i sudski vještak Goran Husinec.

- U javnosti još nije razriješeno o kakvom je kamionu bilo riječ. Je li to manji kamion, veliki, tegljač ili kamion s prikolicom. Jedini svjedok koji može odgovoriti na neka pitanja je vozač kamiona, a njegov iskaz još uvijek nije poznat javnosti. To će imati veliku ulogu u procijeni težine kaznenog djela bivšeg ministra - kazao je Husinec.

Odvjetnik Krešimir Škarica objasnio je da svakako iskaz vozača kamiona još ne bi trebao biti objavljen obzirom da je u ovoj fazi istraga koju vodi državno odvjetništvo nejavna.

- Svi dokazi koji se izvedu, vode se po nalogu državnog odvjetništva koji sad vodi istragu. Svi dokazi koji se izvedu su u ovoj fazi nejavni, dakle samo branitelj gospodina Banožića može izvršiti uvid u spis - dodaje Škarica.

Voditelj i urednik emisije Otvoreno Branko Nađvinski napomenuo je da HRT neslužbeno doznaje da u trenutku prometne nesreće Banožić nije imao alkohola u krvi. Službeni toksikološki nalazi čekaju se od subote ujutro, a u javnosti se nameće pitanje je li to predug period.

- S obzirom na svoju političku funkciju gospodin Banožić ne smije na taj način niti privilegiran niti opstruiran svojim pravima. Postoji redoslijed centra za krim vještačenja, a obično treba 5-7 radnih dana da se ti nalazi krvi i urina analiziraju te da se utvrdi da li je i u kojoj fazi bio pod utjecajem alkohola - objasnio je odvjetnik Škarica.

Stručnjaci su se složili da se, iako je interes javnosti velik, analiza i krim vještačenje ne bi se smjele ubrzavati. Kako kažu, ministar Banožić pred zakonom treba biti kao i svi drugi, ako bi se njegov slučaj ubrzavalo moglo bi se pomisliti da se radi o pogodovanju ili odmaganju nekom čovjeku.

- Vjerujem da će osnovno pitanje na sudu biti je li ili nije bilo magle. Jer ako nije bilo magle, onda njegovo preticanje nije bilo nešto strašno, ali ako je bila gusta magla onda je drugačije. Postavlja se pitanje zašto je jedan čovjek u gustoj magli sa jednim sporim terencem išao pretjecati kamion na ravnom dijelu ceste gdje nije bilo ni potrebno pretjecati. To će biti glavno pitanje o čemu će ovisiti visina kazne za gospodina Banožića - rekao je Husinec.

Profesor Maldini je istaknuo da je ministar Banožić kao štićena osoba trebao imati osiguranje i vozača koji su s njim išli u pratnji.

- To nije privilegija već obaveza. Pitanje je je li bivši ministar pogriješio i s te strane. Nisam siguran koji su protokoli Vlade oko tih stvari, ali po svoj prilici, on kao član izvršne vlasti, u tom smislu riječi je najviši dužnosnik RH koji obavlja za zajednicu bitan posao, napravio je onda i taj propust jer je u pratnji s njim trebao ići i vozač - dodaje Maldini.

Policija je protiv Banožića podnijela kaznenu prijavu za izazivanje prometne nesreće iz nehaja, ali državno odvjetništvo može promijeniti kvalifikaciju tog djela.

- Vrlo je tanka granica između svjesnog nehaja i neizravne namjere. Tijekom istrage se može kvalifikacija promijeniti. U svjesnom nehaju čovjek postupa na način da će svakako moći spriječiti kazneno djelo ili da se to njemu neće dogoditi. Dok u neizravnoj namjeri se postupa da ljudi pristaju na to da pod utjecajem alkohola i u obijesnoj vožnji izazovete prometnu nesreću. Kod nehaja je kazna od 1 do 8 godina, a kod namjere od 3 do 15 godina - objasnio je Škarica.

Odvjetnik je napomenuo nekoliko Banožićevih olakotnih okolnosti među kojima su nekažnjavanje. Kao otegotne okolnosti mogle bi se uzeti njegovo ponašanje nakon nesreće, odnosno je li kontaktirao obitelj preminulog i izrazio sućut. To što je ministar ne bi smjela biti niti otegotna niti olakotna okolnost.

- Ipak nepobitna je činjenica da su suci isto ljudi koji prate medije i stvaraju mišljenje - kazao je Škarica.

Husinec je istaknuo da sumnja da će DORH promijeniti kvalifikaciju kaznenog djela. Za promjenu bi se trebalo utvrditi da je ministar bio pod utjecajem alkohola i droga te da je vozio bahatom brzinom, ili da je napravio nešto da je zbog čega je morao biti svjestan da moglo dovesti do toga prometne nesreće.

Na pitanje hoće li se donedavni ministar Banožić vratiti na političku scenu, profesor Mladini zaključuje da to nije za očekivati.

- Bez obzira bio kažnjen ili ne, spoznaja da je prouzročio smrt je najteža kazna koju netko može imati. To je nešto što čovjeka prati cijeli život kao debelo opterećenje. Očekujem da će povući iz političkog života - objasnio je Maldini.