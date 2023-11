Pravni stručnjak tvrdi: 'Visoki dužnici često su imali povlašteni status dok su bili u zatvoru'

U ovom trenutku može se reći da je sasvim izvjesno da će bivši ministar Banožić vjerojatno u ovom postupku dobiti neku bezuvjetnu zatvorsku kaznu, s obzirom na smrtnu posljedicu. Takva je praksa. On je kazneno prijavljen za blaži oblik izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, to je nehajni oblik. Vidjet ćemo kako će to državno odvjetništvo kvalificirati, rekao je za N1 profesor Kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Aleksandar Maršavelski vezano za posljedice i kaznu koju može očekivati bivši ministar obrane Mario Banožić nakon teške prometne nesreće.

- Istina je da u većini ovakvih slučajeva kada nemamo neki teži oblik kršenja kao što je alkoholiziranost, prelazak preko pune crte, preticanje u tunelu i takve okolnosti koje bi upućivale na namjerno kršenje sigurnosti i prometa na cestama i ugrožavanja sigurnosti, da se ide na nehajni oblik. Sad je pitanje kako će državno odvjetništvo cijeniti maglu - rekao je.

Maršavelski naglašava da brzina nesreće i dalje nije potpuno jasna, a da će vještaci morati utvrditi niz faktora, uključujući brzinu vozila koje je bivši ministar pretjecao. Alkotest rezultati također još nisu objavljeni, no Maršavelski napominje da manje količine alkohola obično nisu pravno relevantne.

Kada je riječ o kazni koja bi mogla zadesiti Banožića, Maršavelski ističe da za nehajno izazivanje prometne nesreće zakon predviđa kaznu zatvora od jedne do osam godina. No, naglašava da najteža kazna leži u moralnoj odgovornosti prema obitelji žrtve.

Govoreći o mogućem tretmanu u zatvoru, Maršavelski ističe da su visoki državni dužnosnici često imali povlašteni status, budući da predstavljaju manji sigurnosni rizik za zatvorski sustav. Iako će slučaj zahtijevati temeljitu pravnu analizu, javnost očekuje daljnje informacije o sudbini bivšeg ministra Banožića.