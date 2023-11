Odgovorite: Je li bilo alkohola u krvi bivšeg ministra Banožića!?

Zašto se još ne zna je li bivši ministar Mario Banožić, kad je u subotu rano ujutro izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo vozač drugog automobila, bio pod utjecajem alkohola? Svi koji su ikad bili sudionici neke prometne nesreće i sudjelovali u nekom prekršaju znaju da se vađenje krvi ne može izbjeći ako čovjek nije u stanju puhati u tzv. dreger i ako je dovezen u bolnicu.

Je li moguće da je na Hitni prijem u Opću bolnicu Vinkovci Banožić dovezen s težom ozljedom glave, bolovima u prsištu i slomljenom nogom, a da mu odmah po dolasku i pružanju prve pomoći nije izvađena krv? Iz više izvora nam je potvrđeno da je Banožiću toga jutra, u 6.45 sati, na Hitnom prijemu u vinkovačkoj bolnici doista izvađena krv kako bi mu se odredila krvna grupa, u slučaju da mora primiti krv, ali i da bi se utvrdilo ima li alkohola u krvi, što je liječnicima vrlo bitan podatak ako počne značajnije krvariti ili mora biti podvrgnut operaciji i uspavljivanju.

Rezultat te preliminarne analize pokazao je, govore nam sugovornici, 0,29 promila alkohola u krvi. Taj je rezultat kao analizu izbacio uređaj u službenom laboratoriju u vinkovačkoj bolnici i taj rezultat i sad stoji upisan u medicinski dokument u sustavu bolnice. Svi liječnici koji ulaze u medicinski karton pacijenta Banožića mogu vidjeti taj rezultat. Nekoliko sati nakon prijema u vinkovačku bolnicu Banožića prevoze u KBC Osijek.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Prema onom što tvrdi naš sugovornik, tek su tamo, između 13 i 14 sati, Banožiću službeno uzeti uzorci krvi i urina te poslani na vještačenje u Centar "Fran Vučetić" u Zagrebu. Dakle, sedam sati nakon nesreće, kad je izgledno da u krvi i urinu više neće biti onih početnih tragova alkohola. No sumnje oko čitave istrage pobuđuju još neki detalji. Čim su novinari došli na mjesto nesreće, zapitali su se zašto očevid vodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Vukovara, a ne općinski državni odvjetnik. Na pitanje zašto je ona vodila očevid, a ne netko iz Općinskog DO-a, odvjetnica Biljana Luburić rekla je kako ŽDO radi očevide prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama, kad se sumnja da je počinitelj bio pod utjecajem alkohola ili opijata.

Uzorke krvi uzeli tek u Osijeku

- Policijski je protokol da se odmah nakon teške prometne nesreće, u kojoj ima poginulih i teško ozlijeđenih osoba, od osoba koje su poslane u bolnicu na pružanje pomoći uzmu uzorci krvi i urina. To najčešće ide tako da dežurni koji vodi očevid naziva bolnicu i daje usmeni nalog za to. Uzimanje uzoraka provodi se odmah, uzorci se spremaju u posebne policijske setove koji se propisno moraju zatvoriti i zapečatiti te odmah poslati na vještačenje. Voditelj očevida to nije učinio. Uzorci nisu uzeti kad je trebalo, odmah nakon nesreće, nego tek u Osijeku - kaže nam sugovornik iz policije.

Da je voditelj očevida iz PU naložio bolnici službeno uzimanje uzoraka radi vještačenja, to ne bi morali učiniti u KBC-u Osijek. Osim toga, analizom očevida nesreće može se uočiti još nekoliko velikih propusta koje je učinila PU vukovarsko-srijemska. Naime, iako je riječ o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je život izgubila jedna osoba, a druga zadobila teške i po ozljede, iznimno prometna cesta na kojoj se to dogodilo bila je u prometu još sljedeća dva sata!

Foto: Vinkulja/PIXSELL

- Cesta je morala biti zatvorena nakon nesreće. To je i obveza po protokolu. Ostavljanje prometa na cesti utjecalo je na uništenje eventualnih dokaza koji su bili vidljivi nakon nesreće. Tim više što se nesreća dogodila u vrijeme velike magle, kad i nije bilo moguće sagledati sve okolnosti i dokaze - kaže sugovornik. U svojoj izjavi koju je dala zamjenica državnog odvjetništva stoji da je Banožić u trenutku nesreće pretjecao kamion, no spornog kamiona više nije bilo na cesti tijekom očevida. On je odveden na obližnje ugibalište, vozač je saslušan u policiji i pušten. Navodno je riječ o državljaninu Srbije koji je svojim kamionom putovao iz unutrašnjosti Hrvatske. Njegov identitet, kažu u policiji, nije za javnost. Neslužbeno se doznaje da na cesti nije bilo tragova kočenja ni s jedne strane - dakle nisu kočili ni poginuli vozač kombija ni Mario Banožić u svom terencu, a to govori da nastradali vozač nije uopće stigao stati na kočnicu ugledavši ispred sebe Banožićev automobil. Jedan od njih dvojice kretao se, dakle, velikom brzinom, a to obično čini vozač koji pretječe vozilo ispred sebe.