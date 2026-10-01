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Gotov još jedan veliki projekt u Zagrebu: Tomašević u petak otvara novu Sarajevsku cestu...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Gotov još jedan veliki projekt u Zagrebu: Tomašević u petak otvara novu Sarajevsku cestu...
Zagreb: Radovi na Sarajevskoj cesti ulaze u završnu fazu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Vrijednost radova iznosi gotovo 25 milijuna eura bez PDV-a, u cijelosti financiranih iz gradskog proračuna....

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima pustit će sutra u promet na novoj Sarajevskoj cesti, na križanju Sarajevske ceste i Kauzlarićevog prilaza.

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Radovi na Sarajevskoj cesti ulaze u završnu fazu VIDEO
Radovi na Sarajevskoj cesti ulaze u završnu fazu | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

- Sarajevska cesta proširuje se na puni profil s tri prometne trake za automobile u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima, u dužini od 1,8 kilometara. Puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se sljedeći mjesec - stoji u najavi. 

Zagreb: Radovi na Sarajevskoj cesti ulaze u završnu fazu Zagreb: Radovi na Sarajevskoj cesti ulaze u završnu fazu Zagreb: Radovi na Sarajevskoj cesti ulaze u završnu fazu
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, ovi radovi započeli su prije dvije godine. Projekt rekonstrukcije i izgradnje Sarajevske ceste u Novom Zagrebu jedan je od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata Grada Zagreba koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Paralelno uz 1,8 kilometara nove ceste, postavljale su se i tramvajske tračnice u duljini 2,25 kilometara.

VELIKO GRADILIŠTE FOTO Radovi na Sarajevskoj pri kraju, ovako cesta izgleda sada
FOTO Radovi na Sarajevskoj pri kraju, ovako cesta izgleda sada

Projekt uključuje izgradnju osam novih tramvajskih stajališta, novog tramvajskog okretišta (zaokretnice) na jugu kod Ranžirnog kolodvora te pratećeg objekta ZET-a (otpremničkog bloka).

Uz to, s obje strane ceste napravljene su obostrane pješačke i biciklističke staze, a duž cijele trase postavljeni su bukobrani. Vrijednost radova iznosi gotovo 25 milijuna eura bez PDV-a, u cijelosti financiranih iz gradskog proračuna.

Zbog kašnjenja na vijaduktu koji gradi HAC i kojim bi se Sarajevska trebala spojiti na zagrebačku obilaznicu, izgrađeno je i privremeno okretište tramvaja kako bi se što prije uspostavio tramvajski promet, jer novo okretište treba završiti ispod budućeg vijadukta.

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Komentari 12
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