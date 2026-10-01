Gotov još jedan veliki projekt u Zagrebu: Tomašević u petak otvara novu Sarajevsku cestu...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima pustit će sutra u promet na novoj Sarajevskoj cesti, na križanju Sarajevske ceste i Kauzlarićevog prilaza.

Pokretanje videa... VIDEO Radovi na Sarajevskoj cesti ulaze u završnu fazu | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

- Sarajevska cesta proširuje se na puni profil s tri prometne trake za automobile u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima, u dužini od 1,8 kilometara. Puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se sljedeći mjesec - stoji u najavi.

Inače, ovi radovi započeli su prije dvije godine. Projekt rekonstrukcije i izgradnje Sarajevske ceste u Novom Zagrebu jedan je od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata Grada Zagreba koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Paralelno uz 1,8 kilometara nove ceste, postavljale su se i tramvajske tračnice u duljini 2,25 kilometara.

Projekt uključuje izgradnju osam novih tramvajskih stajališta, novog tramvajskog okretišta (zaokretnice) na jugu kod Ranžirnog kolodvora te pratećeg objekta ZET-a (otpremničkog bloka).

Uz to, s obje strane ceste napravljene su obostrane pješačke i biciklističke staze, a duž cijele trase postavljeni su bukobrani. Vrijednost radova iznosi gotovo 25 milijuna eura bez PDV-a, u cijelosti financiranih iz gradskog proračuna.

Zbog kašnjenja na vijaduktu koji gradi HAC i kojim bi se Sarajevska trebala spojiti na zagrebačku obilaznicu, izgrađeno je i privremeno okretište tramvaja kako bi se što prije uspostavio tramvajski promet, jer novo okretište treba završiti ispod budućeg vijadukta.