Gotov sastanak s EU čelnicima

Završio je sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s europskim čelnicima u istočnoj sobi Bijele kuće, rekao je u ponedjeljak dužnosnik Bijele kuće, no nije odmah bilo jasno hoće li se čelnici ponovno okupiti u drugom formatu ili kada.

Trump je ranije rekao da će pozvati čelnike natrag u Ovalni ured nakon završetka sastanka.

Sastanak u Bijeloj kući između američkog predsjednika Donalda Trampa i europskih lidera je završen, ali se nastavljaju pregovori na licu mjesta, izjavio je Serhij Nikiforov, glasnogovornik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Nikiforov je rekao da lideri ostaju u Bijeloj kući kako bi nastavili razgovore, moguće u drugačijem formatu, prenio je CNN.

Pregovori se nastavljaju u Ovalnom uredu u formatu "samo za čelnike", kazao je glasnogovornik Zelenskog.

Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da su Zelenskij i europski čelnici trenutno u Ovalnom uredu s Trumpom.

CNN prenosi i da je Trump razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon što je Trump prekinuo sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima. Izvor upoznat s tim pitanjem za CNN