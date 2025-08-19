Obavijesti

OGLASILA SE BIJELA KUĆA

Gotov sastanak s EU čelnicima

Piše HINA,
Gotov sastanak s EU čelnicima
Foto: Alexander Drago

Sastanak u Bijeloj kući između američkog predsjednika Donalda Trampa i europskih lidera je završen, ali se nastavljaju pregovori na licu mjesta, izjavio je glasnogovornik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog

Završio je sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s europskim čelnicima u istočnoj sobi Bijele kuće, rekao je u ponedjeljak dužnosnik Bijele kuće, no nije odmah bilo jasno hoće li se čelnici ponovno okupiti u drugom formatu ili kada. 

Trump je ranije rekao da će pozvati čelnike natrag u Ovalni ured nakon završetka sastanka.

Sastanak u Bijeloj kući između američkog predsjednika Donalda Trampa i europskih lidera je završen, ali se nastavljaju pregovori na licu mjesta, izjavio je Serhij Nikiforov, glasnogovornik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Nikiforov je rekao da lideri ostaju u Bijeloj kući kako bi nastavili razgovore, moguće u drugačijem formatu, prenio je CNN.

Pregovori se nastavljaju u Ovalnom uredu u formatu "samo za čelnike", kazao je glasnogovornik Zelenskog.

Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da su Zelenskij i europski čelnici trenutno u Ovalnom uredu s Trumpom.

CNN prenosi i da je Trump razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon što je Trump prekinuo sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima. Izvor upoznat s tim pitanjem za CNN

