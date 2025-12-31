Obavijesti

IMA RANJENIH

Rusija tvrdi da Ukrajina napada Moskvu: Srušili smo 27 dronova

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Ruska protuzračna obrana uništila je u utorak navečer 27 ukrajinskih dronova, uključujući tri iznad Moskovske regije, priopćilo je rusko ministarstvo obrane putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajina je u utorak navečer pokrenula niz napada dronovima usmjerenih na Moskvu, dijelove zapadne Rusije i anektirani Krim, ozlijedivši jednu osobu u blizini ruskog glavnog grada, priopćile su ruske vlasti.

Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov rekao je da je tijekom dana iznad regije oboren 21 ukrajinski dron i da je u napadima ozlijeđen jedan civil.

Napadi su se dogodili dan nakon što je Rusija, bez pružanja dokaza, optužila Ukrajinu za pokušaj napada na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina.

Kijev je odbacio optužbe kao neutemeljene i usmjerene na ometanje mirovnih pregovora.

Nije bilo neposrednih izvješća o šteti od napada. Rusija rijetko otkriva puni opseg štete od ukrajinskih napada, osim ako nisu pogođeni civili ili civilna infrastruktura.

Ukrajinski napad dronovima oštetio je i lučku infrastrukturu i plinovod u stambenom području ruske crnomorske luci Tuapse, priopćila je regionalna uprava u srijedu, dodajući da nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

