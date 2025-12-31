Putin u novogodišnjoj poruci: 'Vjerujem u pobjedu u Ukrajini'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je u novogodišnjoj poruci uvjerenost u pobjedu u Ukrajini, gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije.

"Čestitam našim borcima i zapovjednicima na početku nove godine! Vjerujemo u njih i u našu pobjedu", rekao je Putin, prema tekstu snimljenog video-obraćanja koji su u srijedu objavili državni mediji.

Poruka je prvo objavljena na Kamčatki, gdje je 2026. godina počela u 12 sati po GMT-u.

Putin je za ruske vojnike u Ukrajini ponovno ustvrdio da su heroji.

"Uvjeravam vas da su milijuni ljudi diljem Rusije s njima ove novogodišnje večeri. Misle na njih, suosjećaju s njima i nadaju se za njih. Ujedinjeni smo u našoj iskrenoj, nesebičnoj i odanoj ljubavi prema Rusiji", rekao je Putin.

Putin nije spomenuo pregovore sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini niti je izrazio nadu u mir.

Naglasio je da će "velika Rusija" ostvariti svoje ciljeve.

Putinova se novogodišnja poruka emitira u ponoć u svakoj ruskoj regiji koje se protežu kroz nekoliko vremenskih zona.

Posljednji koji će ući u 2026. godinu stanovnici su Kalinjingrada na Baltičkom moru, u 22 sata po GMT-u. Moskva će Novu godinu dočekati u 21 sat po GMT-u.