Ruski predsjednik nije spomenuo pregovore ni mir, već je ponovno poručio da će Rusija ostvariti svoje ciljeve
Putin u novogodišnjoj poruci: 'Vjerujem u pobjedu u Ukrajini'
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je u novogodišnjoj poruci uvjerenost u pobjedu u Ukrajini, gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije.
"Čestitam našim borcima i zapovjednicima na početku nove godine! Vjerujemo u njih i u našu pobjedu", rekao je Putin, prema tekstu snimljenog video-obraćanja koji su u srijedu objavili državni mediji.
Poruka je prvo objavljena na Kamčatki, gdje je 2026. godina počela u 12 sati po GMT-u.
Putin je za ruske vojnike u Ukrajini ponovno ustvrdio da su heroji.
"Uvjeravam vas da su milijuni ljudi diljem Rusije s njima ove novogodišnje večeri. Misle na njih, suosjećaju s njima i nadaju se za njih. Ujedinjeni smo u našoj iskrenoj, nesebičnoj i odanoj ljubavi prema Rusiji", rekao je Putin.
Putin nije spomenuo pregovore sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini niti je izrazio nadu u mir.
Naglasio je da će "velika Rusija" ostvariti svoje ciljeve.
Putinova se novogodišnja poruka emitira u ponoć u svakoj ruskoj regiji koje se protežu kroz nekoliko vremenskih zona.
Posljednji koji će ući u 2026. godinu stanovnici su Kalinjingrada na Baltičkom moru, u 22 sata po GMT-u. Moskva će Novu godinu dočekati u 21 sat po GMT-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+