'VELIKA RUSIJA'

Putin u novogodišnjoj poruci: 'Vjerujem u pobjedu u Ukrajini'

Piše HINA,
Foto: Alexander Nemenov

Ruski predsjednik nije spomenuo pregovore ni mir, već je ponovno poručio da će Rusija ostvariti svoje ciljeve

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je u novogodišnjoj poruci uvjerenost u pobjedu u Ukrajini, gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije.

"Čestitam našim borcima i zapovjednicima na početku nove godine! Vjerujemo u njih i u našu pobjedu", rekao je Putin, prema tekstu snimljenog video-obraćanja koji su u srijedu objavili državni mediji.

Poruka je prvo objavljena na Kamčatki, gdje je 2026. godina počela u 12 sati po GMT-u.

Putin je za ruske vojnike u Ukrajini ponovno ustvrdio da su heroji.

"Uvjeravam vas da su milijuni ljudi diljem Rusije s njima ove novogodišnje večeri. Misle na njih, suosjećaju s njima i nadaju se za njih. Ujedinjeni smo u našoj iskrenoj, nesebičnoj i odanoj ljubavi prema Rusiji", rekao je Putin.

Putin nije spomenuo pregovore sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini niti je izrazio nadu u mir.

Naglasio je da će "velika Rusija" ostvariti svoje ciljeve.

Putinova se novogodišnja poruka emitira u ponoć u svakoj ruskoj regiji koje se protežu kroz nekoliko vremenskih zona.

Posljednji koji će ući u 2026. godinu stanovnici su Kalinjingrada na Baltičkom moru, u 22 sata po GMT-u. Moskva će Novu godinu dočekati u 21 sat po GMT-u.

Ruska protuzračna obrana uništila je u utorak navečer 27 ukrajinskih dronova, uključujući tri iznad Moskovske regije, priopćilo je rusko ministarstvo obrane putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
Rusija tvrdi da je protuzračna obrana srušila 27 dronova, napadi uslijedili nakon optužbi Moskve na račun Kijeva
Matthew Whitaker kaže da želi vidjeti obavještajne podatke prije nego što procijeni navodni incident

