Ante Gotovina o vojnom roku: 'Radije bih da traje šest mjeseci'

Jedna od najvažnijih stupova sigurnosti svake države su Oružane snage, a general Kundid je iskusan i odgovoran vojnik, kazao je umirovljeni general Ante Gotovina.

- Siguran sam da će Kundid voditi Oružane snage prema povećanju borbene spremnosti i opremanju sve tri grane vojske. Molimo i vjerujemo u mir, ali moramo bit spremni za rat sutra - izjavio je Gotovina novinarima nakon svečanosti.

Dodao je kako nema niša protiv vraćanja obveznog služenja vojnog roka.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Mislim da je to dobro za svakog mladog čovjeka i ženu koja to želi. Drugo, to je važno za naše snage jer nikad ne znamo što nas sutra čeka - kazao je. Što se tiče duljene trajanja, Gotovina se zalaže se šestomjesečnu obuku.

Podsjetimo, general Tihomir Kundid u petak je, nakon svečane primopredaje, preuzeo dužnost načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, na kojoj je zamijenio admirala Roberta Hranja, a kao prioritete je naveo modernizaciju i opremanje vojske. Na svečanosti primopredaje u Domu Hrvatske vojske „Zvonimir“ u Ministarstvu obrane, sudjelovali su predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i dosadašnji načelnik Robert Hranj.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL