Eksplozija emocija - vriska, smijeh, veselje, plakanje, molitve i zahvaljivanje Bogu. Hrvatska je tog dana 'gorjela' od sreće. A kako i ne bi kad su kad su nepravedno zatvoreni hrvatski heroji Ante Gotovina i Mladen Markač, napokon napustili zatvor u Scheveningenu.

Pogledajte video: Oslobođeni Gotovina i Markač

Tog 16. studenog 2012. Haaški sud donio je oslobađajuću presudu generalima i pravda je napokon zadovoljena. Oslobođeni su po svim točkama optužnice i momentalno pušteni na slobodu.

Sudski proces hrvatskim herojima trajao je čak 4200 dana, odnosno dugih 11 i pol godina, nakon kojih su se iz usta suca Theodora Merona, predsjedavatelja Žalbenog vijeća Haaškog suda, konačno prevalile riječi koje su svi s nestrpljenjem iščekivali:

'Izričem oslobađajuću presudu i nalažem da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu'

Markač: 'Ima Boga'

Isti dan generali su izašli na ulice Haaga kao slobodni ljudi i vratili se u domovinu.

- Ima Boga! - bila je prva reakcija uzbuđenog generala Markača.

Ante Gotovina je do objave pravomoćne presude imao 2.540 pritvorskih dana, odnosno gotovo sedam godina dok je Mladen Markač imao gotovo 2.060 pritvorskih dana, odnosno nešto više od pet i pol godina.

Odmah se počelo slaviti na ulicama i trgovima cijele Hrvatske, a na zagrebačkom Trgu bana Jelačića generale je čekalo oko 100 tisuća ljudi koji su slavili pjevajući domoljubne pjesme, mašući zastavama, paleći baklje..

- Sretni smo što smo s vama večeras svi zajedno. Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je ratna Oluja, a ovo je pravna Oluja. Stavili smo točku na i Domovinskom ratu. Rat pripada povijesti, okrenimo se budućnosti svi zajedno, ovo je naša pobjeda – kazao je Gotovina praćen gromoglasnim pljeskom.

Markač je tada kazao:

- U srcu sam uvijek nosio domovinu, a domovina ste svi vi. Znao sam da nisam sam, bilo mi je lakše. Znao sam da nije bilo zločinačkog pothvata, da su hrvatska vojska i hrvatska policija časno oslobodile Hrvatsku. Oslobodili smo je bez ikakve mrlje.

Kotromanović: Noć prije nisam spavao

Bliski prijatelj generala Gotovine i bivši ministar obrane Ante Kotromanović u razgovoru za 24 sata 2016. godine prisjetio se tog dana za 24 sata.

- Noć prije nisam spavao. Znali smo da je sutra Dan D. Probudio sam se ujutro oko 5.15 sati, a već oko 7.30 sati nazvao sam Zorana Milanovića i dogovorili smo se da ćemo gledati prijenos uživo u njegovom uredu. Bili smo sami. Ni jedne sekunde nisam mogao sjediti dok smo gledali prijenos presude. Drago mi je da se potvrdilo da je Gotovina nevin. Znali smo što smo radili u Domovinskom ratu, kako je on zapovijedao i kako smo djelovali na terenu i tu je bila jedina ispravna presuda- kazao je Kotromanović.

- Kada smo gledali prijenos, vladala je jedna velika nervoza. Očekivao sam da se to može dogoditi, da on može biti na slobodi, i pratili smo tijek suđenja. Kako smo pratili tumačenje presude, raspoloženje je raslo sve više i više, i na kraju smo shvatili da je optužnica pala. Milanović mi je tada doslovce rekao: 'Ništa, pali avion i ideš po njega' - kazao je Kotromanović.

S Kotromanovićem u vladinom avionu bio je Fred Matić i generalova supruga Dunja Gotovina.

- Taj let prema Haagu trajao nam je užasno dugo, ali atmosfera u avionu je bila sjajna. Bio sam užasno sretan, a Dunja se rasplakala. Bila je to jedna velika, velika, za mnoge neočekivana pobjeda, ali za nas, koji smo sve pratili iz sekunde u sekundu, to je bilo očekivano. Da je bila bilo kakva druga presuda, onda sam komotno i ja mogao otići u Haag i reći im da sam i ja onda kriv. Kad smo sletjeli, generali u već bili na aerodromu, taj susret je bio kratak i pun emocija - otkrio nam je tada Kotromanović.

Mediji u Srbiji odluku Haškog suda o oslobađanju Gotovine i Markača nazvali su skandaloznom i velikom brukom za sud.

Pisali su kako su u Hrvatskoj 'Zločince dočekali kao heroje' i da je 'Zločin prošao bez kazne'.