FINA IZVIJESTILA

Gotovo 200.000 građana ima blokiran račun, dužni 3 mlrd. €

Na kraju siječnja evidentirano je 197.648 "blokiranih" građana, što je za 0,1 posto više nego u prethodnom mjesecu i 0,7 posto manje nego prije godinu dana

Na kraju veljače ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 197,6 tisuća građana s ukupnom glavnicom duga od tri milijarde eura, kao i gotovo 13,4 tisuće poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 424,4 milijuna eura, objavila je u petak Financijska agencija (Fina).

Na kraju siječnja evidentirano je 197.648 "blokiranih" građana, što je za 0,1 posto više nego u prethodnom mjesecu i 0,7 posto manje nego prije godinu dana. Glavnica njihova duga na kraju veljače iznosila je tri milijarde eura, što je za 0,4 posto više u odnosu na siječanj i tri posto više u odnosu na veljaču 2025. godine. 

Kada se glavnici od tri milijarde eura pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem veljače iznosio je 4,2 milijarde eura. Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 640 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 720 milijuna eura, navode iz Fine.

Dug poslovnih subjekata na mjesečnoj razini porastao za 7,2 milijuna eura

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem veljače u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.370 poslovnih subjekata, što je za 375 poslovnih subjekata ili 2,9 posto više u odnosu na siječanj i 398 poslovnih subjekata ili 3,1 posto više u odnosu na veljaču 2025. godine.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 424,4 milijuna eura, što je za 7,2 milijuna eura ili 1,7 posto više nego u siječnju i 250,4 milijuna eura ili 37,1 posto manje nego u veljači lani. Dug po kamatama je iznosio 104,3 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju veljače dosegnuo 528,7 milijuna eura.

Od 13.370 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.690 je pravnih osoba (42,6 posto), na koje se odnosi 293,2 milijuna eura ili 69,1 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.680 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 131,2 milijuna eura.

U odnosu na stanje u siječnju 2026. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 1,4 posto, a iznos neizvršenih osnova za 1,6 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za četiri posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za dva posto, pokazuju podaci Fine.

