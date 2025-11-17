Gotovo je s muljanjem! Stranci koji ne plate kaznu u BiH neće moći izaći iz zemlje...

Vozila s inozemnim registracijskim pločicama ubuduće će biti predmet posebne provjere Granične policije BiH i neće moći napustiti tu zemlju ukoliko su počinila prometne prekršaje, a vozači nisu platili kaznu, najavili su u ponedjeljak iz Agencije za identifikacijska dokumenta BiH (IDDEEA).

Objavili su kako su uspostavili novi web servis za potrebe Granične policije BiH.

"Aplikacija omogućava Graničnoj policiji BiH uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene na teritoriju BiH u realnom vremenu, čime je osigurano da osobe s nepodmirenim obvezama ne mogu napustiti Bosnu i Hercegovinu dok prekršaji ne budu regulirani", navode.

Policija u BiH do sada nije imala mogućnost slanja kazni u inozemstvo za prometne prekršaje koje su vozila sa stranim registracijama počinila u toj zemlji pa je naplata takvih kazni bila moguća samo na temelju uobičajenih kontrola koje je provodila prometna policija.

"Ovime se omogućava učinkovita kontrola prekršaja počinjenih u BiH", istaknuli su iz IDDEEA-e