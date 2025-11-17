Obavijesti

News

Komentari 1
STROŽA PRAVILA

Gotovo je s muljanjem! Stranci koji ne plate kaznu u BiH neće moći izaći iz zemlje...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Gotovo je s muljanjem! Stranci koji ne plate kaznu u BiH neće moći izaći iz zemlje...
Slavonski Brod: Na graničnom prijelazu nema gužvi i dužih čekanja | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Vozila s inozemnim tablicama neće moći napustiti BiH ako nisu platila kazne! Novi web servis omogućava graničnoj policiji provjeru prekršaja u realnom vremenu

Vozila s inozemnim registracijskim pločicama ubuduće će biti predmet posebne provjere Granične policije BiH i neće moći napustiti tu zemlju ukoliko su počinila prometne prekršaje, a vozači nisu platili kaznu, najavili su u ponedjeljak iz Agencije za identifikacijska dokumenta BiH (IDDEEA).

Objavili su kako su uspostavili novi web servis za potrebe Granične policije BiH.

"Aplikacija omogućava Graničnoj policiji BiH uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene na teritoriju BiH u realnom vremenu, čime je osigurano da osobe s nepodmirenim obvezama ne mogu napustiti Bosnu i Hercegovinu dok prekršaji ne budu regulirani", navode.

Policija u BiH do sada nije imala mogućnost slanja kazni u inozemstvo za prometne prekršaje koje su vozila sa stranim registracijama počinila u toj zemlji pa je naplata takvih kazni bila moguća samo na temelju uobičajenih kontrola koje je provodila prometna policija.

"Ovime se omogućava učinkovita kontrola prekršaja počinjenih u BiH", istaknuli su iz IDDEEA-e

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega
PRAVI UDAR ZIME

Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega

U večernjim satima slijedi naglo zahlađenje, a past će i prvi snijeg
Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'
HEROINE GRADA

Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'

Na čelu Kolone sjećanja ove godine bit će žene koje su branile Vukovar. Bile su ratnice, medicinske sestre, liječnice. Ovo su njihove priče...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025