Vozila s inozemnim tablicama neće moći napustiti BiH ako nisu platila kazne! Novi web servis omogućava graničnoj policiji provjeru prekršaja u realnom vremenu
Gotovo je s muljanjem! Stranci koji ne plate kaznu u BiH neće moći izaći iz zemlje...
Vozila s inozemnim registracijskim pločicama ubuduće će biti predmet posebne provjere Granične policije BiH i neće moći napustiti tu zemlju ukoliko su počinila prometne prekršaje, a vozači nisu platili kaznu, najavili su u ponedjeljak iz Agencije za identifikacijska dokumenta BiH (IDDEEA).
Objavili su kako su uspostavili novi web servis za potrebe Granične policije BiH.
"Aplikacija omogućava Graničnoj policiji BiH uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene na teritoriju BiH u realnom vremenu, čime je osigurano da osobe s nepodmirenim obvezama ne mogu napustiti Bosnu i Hercegovinu dok prekršaji ne budu regulirani", navode.
Policija u BiH do sada nije imala mogućnost slanja kazni u inozemstvo za prometne prekršaje koje su vozila sa stranim registracijama počinila u toj zemlji pa je naplata takvih kazni bila moguća samo na temelju uobičajenih kontrola koje je provodila prometna policija.
"Ovime se omogućava učinkovita kontrola prekršaja počinjenih u BiH", istaknuli su iz IDDEEA-e
