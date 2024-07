Gotovo je, Varteks ide u stečaj. Svi radnici će dobiti otkaz

Radnici Varteksa dali su potporu Upravi za pokretanje stečaja te varaždinske tekstilne tvrtke, izjavio je za Hinu predsjednik Uprave Varteksa Karlo Koprek koji je u ponedjeljak održao sastanak s radnicima.

"Radnici su stali iza odluke da se stečaj pokrene što prije jer je to jedini način da radnici prođu što bolje, da im se isplate zaostale plaće, ali i da nakon dolaska stečajnog upravitelja on ima temelj za nastavak poslovanja", rekao je Koprek.Tako su, nakon što je Nadzorni odbor u petak dao suglasnost Upravi da pokrene stečaj, to danas učinili i radnici pa će Uprava uskoro i podnijeti zahtjev za pokretanje stečaja, a ne čekati da to ide automatizmom odnosno da Financijska agencija (Fina) nakon 120 dana blokade računa tvrtke podnosi prijedlog za pokretanje stečaja. Kako je u subotu izjavio Koprek, račun Varteksa je u blokadi već više od 60 dana.

Odluku o pokretanju stečaja donosi trgovački sud, koji imenuje i stečajnog upravitelja.

Kako pojašnjava Koprek, kada dođe stečajni će upravitelj isti trenutak svim radnicima dati otkaz te ima 30 dana da utvrdi koliki su točno prihodi tvrtke i prema tim će podacima pozivati radnike natrag i povećavati opseg proizvodnje.

"Dakle, ovisno o tome koliko ima prihoda tako on zove radnike ponovo na posao. To je nešto što je vezano uz stečajnog upravitelja. U slučaju Varteksa, sigurno će svi radnici u maloprodaji nastaviti raditi jer riječ je o prihodima iz kojih se firma može financirati, a bez proizvodnje nema ni maloprodaje, tako da će sigurno nastaviti proizvodnju koja bi odgovarala većini te maloprodajne mreže", rekao je Koprek.

Objašnjava kako će svi radnici koji će dobiti otkaz u stečajnom postupku dobiti plaće od Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT), a imat će, dodaje, i pravo na naknadu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u visini 70 posto plaće.

Koprek kaže da je mogao i bez suglasnosti radnika podnijeti prijedlog za otvaranje stečaja, ali to nije htio jer mu je interes radnika na prvom mjestu.

"Da smo išli na drugu opciju, otvaranje stečaja nakon 120 dana (blokade računa), vrlo vjerojatno bi došlo do toga da maloprodajna mreža više ne bi funkcionirala i ne bi plaćala tekuće obveze i automatski radnici ne bi imali od čega dobivati plaće", rekao je.

Uz to, stečajni upravitelj bi imao jako malo temelja za nastavak proizvodnje u što Koprek vjeruje.

"Varteks je prejak brend da bi samo tako nestao i vjerujem da postoje temelji iz kojih se može nastaviti poslovanje", smatra Koprek.

Objasnio je i kako, kada dođe, stečajni upravitelj postaje i nova uprava tvrtke. "Ali ako će trebati pomoć, ja sam uvijek tu na raspolaganju", zaključio je Koprek.