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MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA VERNU

Govor mržnje dominira društvenim mrežama: 'Hitno su potrebni novi mehanizmi'

Piše 24sata,
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Govor mržnje dominira društvenim mrežama: 'Hitno su potrebni novi mehanizmi'
Foto: VERN
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U diskusiji pod nazivom "Weaponized Opinions: Dealing with Toxicity in Digital Discourse" sudjelovali su domaći i međunarodni stručnjaci: Martina Pauček Šljivak novinarka 24sata, Đorđe Pavičević iz Zeleno-lijevog fronta iz Srbije, Jūratė Ruzaitė sa Sveučilišta Vytautas Magnus u Litvi te Lenka Vochocová s Karlova sveučilišta u Pragu.

Govor mržnje i dezinformacije postali su neizostavan dio diskursa na društvenim mrežama i mainstream portalima čime mediji gube najvažniju ulogu čuvara demokracije, a pluralizmu trebaju novi korektivni mehanizmi.

Zaključak je to diskusija koje su održane na Sveučilištu VERN u okviru završne konferencije međunarodne istraživačke mreže OPINION koja je u protekle četiri godine okupila više od 230 stručnjaka koji su istraživali mišljenja, stavove i javno mnijenje u digitalnom okruženju gdje umjetna inteligencija, algoritmi i platforme sve snažnije utječu na vidljivost i oblikovanje mišljenja.

U diskusiji pod nazivom "Weaponized Opinions: Dealing with Toxicity in Digital Discourse" sudjelovali su domaći i međunarodni stručnjaci: Martina Pauček Šljivak novinarka 24sata, Đorđe Pavičević iz Zeleno-lijevog fronta iz Srbije, Jūratė Ruzaitė sa Sveučilišta Vytautas Magnus u Litvi te Lenka Vochocová s Karlova sveučilišta u Pragu.

Okrugli stol "Weaponized Opinions: Dealing with Toxicity in Digital Discourse"

- U proteklih desetak godina sve je veća prisutnost prijetećeg sadržaja u komentarima članaka na medijskim portalima. Javno mnijenje i javni diskurs uvjetovani su i diskursom javnih osoba koje bi trebali biti uzor u stopiranju, a ne širenju netrepeljivosti - naglasila je Martina Pauček Šljivak iz 24sata.

S obzirom da su vijesti iz susjedne države česta tema u hrvatskim medijima, Đorđe Pavičević je pojasnio da u Srbiji "protagonisti govora mržnje često imaju i političko zaleđe, a ovi koji vrijeđaju obično misle da ne čine ništa loše nego da koriste legitimne alate u političkoj borbi. Na taj način vladajuća garnitura iskorištava zakone za osobnu, a ne za dobrobit javnosti što je opasno za društvo".

Profesorica Lenka Vochocová s praškog sveučilišta je dodala da je prema istraživanjima redovno vrijeđanje postala norma u digitalnom okruženju, a među žrtvama su uglavnom manjinske skupine pa čak i osobe s invaliditetom. 

- Odgovornost za takve trendove svakako snose i mediji koji svojim internim uredničkim normama moraju regulirati odnos čitatelja prema sadržaju te način interakcije sa sadržajem i komentarima, ali i algoritamske postavke - naglasila je.

Okrugli stol "Weaponized Opinions: Dealing with Toxicity in Digital Discourse"

Drugi okrugli stol pod nazivom "Public Opinion in the Digital Age: Participation, Polarization & Pressure Politics" ponudio je diskusiju na temu polarizacije i političkih pritisaka u kontekstu globalnih sukoba, pandemije korona virusa i razvoja demokracije.

Koliko je sadržaj u mainstream medijima i platformama postao uteg za demokraciju analizirali su: Christian Baden s Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, Mihail Daniel Jurcan s Rumunjskog instituta za evaluaciju i strategiju, Peter Maurer sa Sveučilišta u Karlstadu u Švedskoj i Helle Sjøvaag sa Sveučilišta u Stavangeru u Norveškoj.

Okrugli stol "Public Opinion in the Digital Age: Participation, Polarization & Pressure Politics"

- Utjecaj javnog mnijenja koje je formirano kroz digitalne platforme itekako je vidljiv na političku agendu, prvenstveno kroz komentare na X-u, a manje kroz trendove na Instagramu ili TikToku - komentirao je Peter Maurer.

Budući da je pluralizam jedna od pretpostavki demokratskog razvoja sudionici su naglasili da javni prostor mora biti otvoren i mainstreamu i marginaliziranim skupinama, ali uz postavljanje bolje kontrole i jasnije sankcije.

Okrugli stol "Public Opinion in the Digital Age: Participation, Polarization & Pressure Politics"

"Problem unisonog stvaranja tzv. ispravnog javnog mnijenja koje su mainstream mediji potencirali za vrijeme pandemije korona virusa nužno vodi u jednoumlje budući da ne omogućava pluralizam, tako da niti mediji ne mogu preuzeti ulogu apsolutnog regulatora i katalizatora istine", naglasio je Christian Baden, ujedno i predsjednik istraživačke mreže OPINION koja je okupila više od 230 znanstvenika oko tema koje oblikuju današnji digitalni narativ i javno mnijenje.

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