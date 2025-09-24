Obavijesti

News

Komentari 1
DRAMATIČNA PORUKA

VIDEO Zelenski: 'Zaustavite Putina sada ili patite i platite'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zelenski: 'Zaustavite Putina sada ili patite i platite'
Foto: Shannon Stapleton

Kao dokaz da Putin testira nova granice u ratu protiv Ukrajine, Zelenski je istaknuo narušavanje zračnog prostora Poljske i Estonije, članica NATO saveza

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u srijedu u Ujedinjenim narodima pozvao svjetske vođe na suradnju kako bi zajedno zaustavili ruski rat u Ukrajini te optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da sukob želi proširiti izvan Ukrajine. Zelenski je u svom govoru na Općoj skupštini UN-a kazao da je rat pomogao započeti najdestruktivniju utrku u naoružanju u povijesti te da Ukrajina namjera izvoziti svoje oružje saveznicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Činjenice su jednostavne, zaustaviti ovaj rat je jeftinije nego graditi podzemne dječje vrtiće ili ogromne bunkere za kritičnu infrastrukturu kasnije. Zaustavite Putina sada ili patite i platite - rekao je.

Kao dokaz da Putin testira nova granice u ratu protiv Ukrajine, Zelenski je istaknuo narušavanje zračnog prostora Poljske i Estonije, članica NATO saveza, koje su navodno počinile ruske bespilotne letjelice i zrakoplovi.

- Već sada ruski dronovi lete diljem Europe, a ruske operacije se šire po zemljama - kazao je.

TOMISLAV KLAUŠKI 'Puno sreće svima!' Trump nije rekao da će pomoći Ukrajini. On se samo distancirao od tog rata
'Puno sreće svima!' Trump nije rekao da će pomoći Ukrajini. On se samo distancirao od tog rata

- Putin želi nastaviti ovaj rat tako što će ga proširiti i sada se nitko ne može osjećati sigurno - rekao je te dodao da je Ukrajina odlučila početi izvoziti svoje oružje saveznicima.

- Ne morate započeti tu utrku od nule. Spremni smo podijeliti ono što se već dokazalo - kazao je, što se odnosilo na obrambenu industriju.

- Spremni smo ostvariti to da naše suvremeno oružje postane vaša suvremena sigurnost. Odlučili smo otvoriti izvoz oružja. A ti su snažni sustavi ispitani u stvarnom ratu kada je svaka međunarodna institucija podbacila - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025