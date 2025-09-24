VIDEO Zelenski: 'Zaustavite Putina sada ili patite i platite'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u srijedu u Ujedinjenim narodima pozvao svjetske vođe na suradnju kako bi zajedno zaustavili ruski rat u Ukrajini te optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da sukob želi proširiti izvan Ukrajine. Zelenski je u svom govoru na Općoj skupštini UN-a kazao da je rat pomogao započeti najdestruktivniju utrku u naoružanju u povijesti te da Ukrajina namjera izvoziti svoje oružje saveznicima.

- Činjenice su jednostavne, zaustaviti ovaj rat je jeftinije nego graditi podzemne dječje vrtiće ili ogromne bunkere za kritičnu infrastrukturu kasnije. Zaustavite Putina sada ili patite i platite - rekao je.

Kao dokaz da Putin testira nova granice u ratu protiv Ukrajine, Zelenski je istaknuo narušavanje zračnog prostora Poljske i Estonije, članica NATO saveza, koje su navodno počinile ruske bespilotne letjelice i zrakoplovi.

- Već sada ruski dronovi lete diljem Europe, a ruske operacije se šire po zemljama - kazao je.

- Putin želi nastaviti ovaj rat tako što će ga proširiti i sada se nitko ne može osjećati sigurno - rekao je te dodao da je Ukrajina odlučila početi izvoziti svoje oružje saveznicima.

- Ne morate započeti tu utrku od nule. Spremni smo podijeliti ono što se već dokazalo - kazao je, što se odnosilo na obrambenu industriju.

- Spremni smo ostvariti to da naše suvremeno oružje postane vaša suvremena sigurnost. Odlučili smo otvoriti izvoz oružja. A ti su snažni sustavi ispitani u stvarnom ratu kada je svaka međunarodna institucija podbacila - rekao je.