Obavijesti

News

Komentari 2
DRAMA NA BALKANU

Tvrdi da Međimurje, Istra i Kvarner pripadaju Sloveniji. Sada je stao u obranu Dodika

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Tvrdi da Međimurje, Istra i Kvarner pripadaju Sloveniji. Sada je stao u obranu Dodika
Foto: Facebook

Jelinčič je u Hrvatskoj postao poznat kada je 2007. tijekom predizborne kampanje za predsjednika Slovenije iznio šovinističke stavove prema Hrvatskoj

Strašno servilno licemjerje slovenske vlade: kažu da Dodik više nije predsjednik jer mu je nezakonito oduzeta predsjednička pozicija, a o Zelenskom, čiji je mandat istekao prije više od godinu dana, nikome ništa. Trulež u Sloveniji je strašna, objavio je kontroverzni slovenski političar Zmago Jelinčič Plemeniti.

Reagirao je odluku Republike Srpske koja je zabranila ulazak predsjednici Slovenije Nataši Pirc Musar i ministrici vanjskih poslova. Smatra se da je to odgovor Banja Luke na odluku Slovenije koja je pak zabranila Dodiku ulazak u zemlju zbog optužbi za secesionizam, ali i da njegova obitelj u Sloveniji pere novac tako da kupuju nekretnine.

Slovenac je 2011. obranio svoj magistarski rad na Beogradskoj akademiji za diplomaciju i sigurnosne studije, a 2013. napisao knjigu 'Je li Hrvatska država legalna?'. U knjizi se pozvao na pravne spise iz doba Austro-Ugarske i tvrdi da Međimurje, Istra, Kvarner i kvarnerski otoci pripadaju Sloveniji. 

 - Hrvatska je bila dio Ugarske, koja je bila ujedinjena, tako da Hrvatska nije imala državnost s izuzetkom Dalmacije, koja je bila dio Austrijskog Carstva i stoga bi imala osnovu za neovisnost na temelju Karolinškog manifesta - rekao je Jelinčić.

.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Oglasili se iz bolnice
'STIGLO BEZ VITALNIH ZNAKOVA'

Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Oglasili se iz bolnice

Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha, kažu iz bolnice za 24sata...
Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu
TUGA U SLAVONIJI

Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu

Zamjenik županijske državne odvjetnice potvrdio je u četvrtak kako je policija asistirala na očevidu te privela oca i majku na ispitivanja, a čeka se i rezultate obdukcije
Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje
UHIĆENI SU

Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje

Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, objavila je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025