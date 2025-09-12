Tvrdi da Međimurje, Istra i Kvarner pripadaju Sloveniji. Sada je stao u obranu Dodika

Strašno servilno licemjerje slovenske vlade: kažu da Dodik više nije predsjednik jer mu je nezakonito oduzeta predsjednička pozicija, a o Zelenskom, čiji je mandat istekao prije više od godinu dana, nikome ništa. Trulež u Sloveniji je strašna, objavio je kontroverzni slovenski političar Zmago Jelinčič Plemeniti.

Reagirao je odluku Republike Srpske koja je zabranila ulazak predsjednici Slovenije Nataši Pirc Musar i ministrici vanjskih poslova. Smatra se da je to odgovor Banja Luke na odluku Slovenije koja je pak zabranila Dodiku ulazak u zemlju zbog optužbi za secesionizam, ali i da njegova obitelj u Sloveniji pere novac tako da kupuju nekretnine.

Slovenac je 2011. obranio svoj magistarski rad na Beogradskoj akademiji za diplomaciju i sigurnosne studije, a 2013. napisao knjigu 'Je li Hrvatska država legalna?'. U knjizi se pozvao na pravne spise iz doba Austro-Ugarske i tvrdi da Međimurje, Istra, Kvarner i kvarnerski otoci pripadaju Sloveniji.

- Hrvatska je bila dio Ugarske, koja je bila ujedinjena, tako da Hrvatska nije imala državnost s izuzetkom Dalmacije, koja je bila dio Austrijskog Carstva i stoga bi imala osnovu za neovisnost na temelju Karolinškog manifesta - rekao je Jelinčić.

