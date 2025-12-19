Obavijesti

RADOVI NA AUTOCESTI

GP Krk gradit će Poddionicu A7 Križišće - Jadranovo

HINA
Zagreb: Radovi na novoj ruti tramvaja i proširenju Sarajevske ceste | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za poddionicu Križišće - Jadranovo, u postupku pregleda i ocjene odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja GP Krk, s cijenom ponude u iznosu od 151,48 milijuna eura bez PDV-a, dok je cijena s PDV-om iznosila 189,3 milijuna eura, stoji u priopćenju

GP Krk gradit će poddionicu Križišće - Jadranovo, dužine 5,2 kilometara, koja je dio autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve, priopćili su u petak iz Hrvatskih autocesta (HAC).  

 Za predmetno nadmetanje pristigle su četiri ponude. Rok završetka radova je 36 mjeseci od uvođenja u posao izvođača. Iz HAC-a napominju da je za poddionicu Jadranovo - Selce, dužine 12,3 kilometara, još u tijeku postupak pregleda i evaluacije ponuda.

Kako navode, dovršetak izgradnje autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve, ukupne dužine 56 kilometara, podijeljen je na četiri dionice. To su Križišće - Selce, dužine 17,5 kilometara, zatim Selce - Novi Vinodolski, dužine 7,6 kilometara, gdje su u tijeku radovi na izgradnji prve faze ove dionice, to jest obilaznice Novog Vinodolskog. Slijede dionice Novi Vinodolski - Senj, dužine 17,9 kilometara te Senj - Žuta Lokva, dužine 13 kilometara, gdje je započela izrada projektne dokumentacije. 

