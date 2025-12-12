A3 će biti zatvorena zbog radova u noćnim satima. Ovo su alternativni pravci za vožnju

Dionica autoceste A3, između čvorova Popovača i Kutina bit će privremeno zatvorena za sav promet u noći sa subote, 13. prosinca na nedjelju, 14. prosinca 2025. godine, u vremenu od 22:00 do 04:00 sata. Na ovoj dionici izvodit će se radovi izvanrednog održavanja (aktivnosti vezane uz uvođenje novog sustava naplate cestarine), javljaju Hrvatske autoceste.

Radovi koji će se izvoditi utječu na sigurnost svih korisnika autocesta zbog čega je potrebno provesti privremeno zatvaranje dionice Popovača – Kutina u oba smjera, a promet preusmjeriti na obilazne pravce: za smjer Lipovac: čvor Popovača (A3) - D36 - Ž3124 - D45 - čvor Kutina (A3); za smjer Bregana: čvor Kutina (A3) - D45 - Ž3124 - D36 - čvor Popovača (A3).

Radovi se planiraju izvoditi u noćnim satima kako bi se minimalizirao utjecaj na dnevni promet. Ipak, zbog svakodnevnog prometnog opterećenja na ovoj autocesti moguće je povremeno stvaranje kraćih zastoja na izlaznim čvorovima i obilaznim pravcima.

Molimo korisnike i ostale sudionike u prometu za strpljenje i poštivanje prometnih znakova.