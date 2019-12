'Kolinda je najbolji kandidat, ona ima znanja za tu poziciju'

Na pitanje novinara da li bi njegov otac, prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, bio zadovoljan Hrvatskom danas, Miroslav Tuđman istaknuo je kako je nezahvalno govoriti što netko drugi misli ili bi mislio.

- Za ovakvu Hrvatsku smo mi zaslužni, a on je odgovoran i zaslužan za onaj period dok je imao odgovornost, dok je bio predsjednik Hrvatske. Što se tiče posljednjih 20 godina, očito smo imali političkih i gospodarskih padova i uspona zadnje vrijeme i to je nešto s čime se mi sami moramo suočiti. Mi smo imali period detuđmanizacije koja se pokazala da je naprosto bila na štetu ukupnog razvoja Hrvatske - istaknuo je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Novinari su ga upitali i slaže li se sa svojim bratom da Andrej Plenković ne vodi Tuđmanovu politiku.

- Što moj brat misli, iskreno, ne znam, ali svatko ima slobodu mišljenja pa morate to pitati njega. Ovo što Plenković i ova Vlada vodi, to je jedna politika kojoj svatko od nas može naći zamjerke, ali nitko nije predložio bolju politiku. Treba poći od činjenice da je Plenković predsjednik HDZ-a, da se HDZ poziva na naslijeđe predsjednika Tuđmana. Međutim, ovdje govorimo o nečemu drugome, a to je da su načela na kojima je formiran HDZ i stvorena Hrvatska vrijednosti, a praktične odluke ovise o konkretnoj situaciji. Današnja situacija nije ista kao prije i ne može se mjeriti sa prijašnjim vremenima - rekao je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na pitanje koji kandidat za predsjednika države je najbolji, Miroslav Tuđman istaknuo je kako je to Kolinda Grabar-Kitarović.

- Posao predsjednice ili predsjednika Republike podrazumijeva određena znanja, umijeća, poznavanje situacije, a mislim da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jedini kandidat koji to ima. Svi ostali kandidati nemaju to iskustvo i znanje da bi mogli uspješno doći na tu poziciju i odraditi mandat - poručio je.

Osvrnuo se i na Miroslava Škoru.

- Nemam ništa protiv njega, mislim da je pristojna osoba, dobar pjevač, ali on se mora odlučiti da li se kandidira za predsjednika države ili da sređuje stvari u HDZ-u - istaknuo je.