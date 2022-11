Grad Osijek osigurao 1,5 mil. kn za božićnice umirovljenicima

Za isplatu božićnica osječkim umirovljenicima u gradskom proračunu ove je godine osigurano 1,5 milijuna kuna, a procjenjuje se da će božićnicu dobiti oko deset tisuća umirovljenika, izvijestila je u srijedu osječka gradska uprava.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić rekao je na konferenciji za novinare kako će isplatom biti obuhvaćeni umirovljenici s mirovinom do 2.500 kuna, a božićnice su podijeljene u pet isplatnih razreda, ovisno o visini mirovine. Dodao je kako će najveću božićnicu od 400 kuna dobiti umirovljenici s mirovinom do tisuću kuna, a umirovljenicima s mirovinom od dvije do 2.500 kuna isplatit će se božićnica od 100 kuna.

Osim umirovljenika, božićnicu od 300 kuna dobit će i 520 nositelja prava za naknadu troškova stanovanja te 12 beskućnika smještenih u osječkom Centru za prihvat beskućnika, a za djecu iz socijalno ugroženih obitelji bit će osiguran i dar za božićne blagdane, rekao je gradonačelnik Radić.

Potpredsjednik osječkoga Gradskog vijeća Drago Šerić najavio je da isplata božićnica osječkim umirovljenicima počinje početkom prosinca, a bit će im dostavljena poštom na njihove kućne adrese.

Pročelnik gradskog Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Romano Kristić rekao je kako svi umirovljenici koji primaju mirovinu iz dva ili više izvora, rade na pola radnog vremena ili su status umirovljenika stekli u posljednjih mjesec dana moraju podnijeti zahtjev za isplatu božićnice tom odjelu.

