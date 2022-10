Rastu plaće za 240.000 zaposlenih: Povećat će im se i božićnica, regres te dar za djecu

Vlada i sindikati potpisali su u ponedjeljak dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU) za javne službe odnosno Kolektivnom ugovoru (KU) za državne službe, kojim se regulira povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava u ovoj i idućoj godini.

Za 240.000 zaposlenih u državnoj i javnoj upravi rastu plaće. Od listopada osnovica raste 6 posto, od travnja dva posto. Božićnica se diže s 1500 na 1750 kuna kao i regres, a dar za djecu sa 600 kuna na 753 kune, odnosno 100 eura.

Ove godine će to koštati državni proračun 600 milijuna kuna, a od travnja 500 milijuna kuna. Ministar financija Marko Primorac rekao je da će sljedeće godine za povećanja plaća biti potrebno izdvojiti tri milijarde kuna.

Novi pregovori o rastu plaća će biti u rujnu sljedeće godine. Premijer Andrej Plenković je najavio i da će se pregovori otvoriti i ranije ako bude trebalo.

Premijer je nakon potpisivanja ugovora naglasio da su u šest godina mandata njegove Vlade "materijalna prava, pa i povećanje plaća samo kroz osnovicu kad se računa i 2 posto od 1. travnja 2023. rasla za 33 posto".

- To je trećina. To dovoljno govori o političkoj volji, o namjeri Vlade da unaprijedi standard zaposlenika u javnim i državnim službama. I to je naš smjer, to je naš standard. Ali ona nije samo naša, ona je zajednička - rekao je.

- Ovaj dogovor 6+2 jedan zalog u kvalitetniji početak 2023. godine - kazao je premijer.

