U Samoboru već počela isplata gradskih božićnica: Evo i koliki su iznosi u drugim gradovima

S približavanjem Božića aktualiziralo se i pitanje božićnica, neki gradovi i općine već su najavili koliko će iznositi, neki su tek krenuli s prijavama, a neki ih počinju isplaćivati u ponedjeljak, 7. studenoga.

Slučaj je to sa Samoborom koji je za božićnice osigurao 800 tisuća kuna, 550.000 kuna za umirovljenike, osobe s invaliditetom i nezaposlene hrvatske branitelje, te 250.000 kuna za nezaposlene koji su prijavljeni na HZZ-u do 1. listopada

Božićnice za prvu skupinu iznose 200, 300 ili 500 kuna, ovisno o primanjima i socijalnom statusu, a za nezaposlene koji su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje 500 kuna.

Zaprešić za sve umirovljenike s prebivalištem u tom Gradu za božićnicu, odnosno jednokratnu potporu, isplaćuje 200 kuna, preračunato 26, 54 eura.

Novi umirovljenici, odnosno svi koji su pravo na mirovinu stekli ove kalendarske godine ili iz nekog drugog razloga još nisu uvršteni u Gradsku evidenciju umirovljenika, mogu se do 23. prosinca prijaviti u Pisarnici Gradske uprave.

Požega daje 300 kuna

Požega će svojim umirovljenicima i ove godine dodijeliti 300 kuna božićnice. Odnosi se to na umirovljenike čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima ne prelazi 1.500 kuna, u mjesecu koji prethodi isplati toga prava.

Kako bi ostvarili pravo na božićnicu, umirovljenici moraju podnijeti zahtjev.

Grad Velika Gorica isplatit će božićnice umirovljenicima s mirovinom do 2.000 kuna (računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu ukupno) i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe koji imaju prebivalištem na području Gorice.

S obzirom da Grad ove godine radi novu evidenciju umirovljenika/korisnika nacionalne naknade, ove godine svi umirovljenici s mirovinom do 2.000 kuna i svi korisnici nacionalne naknade moraju u Grad predati zahtjev za isplatu.

Prijave se zaprimaju do 12. prosinca, a isplata božićnica u poslovnicama Fine kreće od 21. studenoga i trajat će do Badnjaka, 24. prosinca,

Grad ne navodi koliko će ove godine božićnica iznositi, prošle godine iznosila je 800, odnosno 400 kuna, prvi iznos dobili su umirovljenici s mirovinom do tisuću kuna, a drugi oni s mirovinama od 1.001 do 2.000 kuna.

Antunovac: Božićnice 200, 250 i 300 kuna

Javni poziv za dodjelu božićnica starijima od 65 godina, koji ne primaju mirovinu ili neke druge prihode u Hrvatskoj i inozemstvu, objavio je i Grad Grubišno Polje, ne precizirajući koliko će božićnica iznositi, ni koji je iznos za tu namjenu osigurao.

Prijavni obrazac podnositelji mogu dostaviti osobno, poštom ili e-mailom do najkasnije do 30. studenoga, navodi Grad.

Podjelu božićnica najavila je i općina Antunovac, umirovljenici s primanjima do 1.500 kuna dobit će 300 kuna, oni s primanjima od 1.500,01 do 2.500 kuna po 250 kuna, a umirovljenici s primanjima od 2.500,01 do 3.000 kuna božićnicu od 200 kuna.

Božićnice će se isplaćivati nakon 15. prosinca.

Općina je pozvala sve umirovljenike starije od 55 godina, u invalidskoj ili starosnoj mirovini, s visinom mirovine i svim drugim primanjima manjim od 3.000 kuna te s prebivalištem i boravištem na području Antunovca da se radi utvrđivanja broja umirovljenika i planiranja visine božićnica do 25. studenoga jave u općinu.

Prošle godine božićnice je isplatila gotovo polovica do 127 hrvatskih gradova, a kretale su se od 100 do čak 4.000 kuna koliko je dijelu svojih umirovljenika isplatio Umag. Većina je gradova božićnice isplaćivala u novcu, no neki su se, poput Makarske, odlučili za bonove.

