Grad Split o ukidanju skraćenog radnog vremena barova: 'Očitovat ćemo se idući tjedan'

"Zaprimili smo te upute i o njim ćemo se očitovati početkom sljedećeg tjedna," rekli su u gradskoj upravi.

Splitsko gradsko vijeće je 15. srpnja ove godine odlučilo da barovi unutar stare gradske jezgre u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada mogu raditi svaki dan do ponoći, izuzev barova na prostoru Trumbićeve obale, Trga dr. Franje Tuđmana, Trga Republike, Obale Hrvatskog narodnog preporoda i Obale Lazareta, koji mogu raditi svaki dan do 01.00 sat, a petkom, subotom i dan uoči blagdana do 02.00 sata.

Tu odluku u Gradu Splitu brane potrebom očuvanja UNECSO-ove baštine.

No, Ministarstvo turizma i sporta smatra da ona nije zakonita te je 30. srpnja dalo uputu da se briše.

Ministarstvo ističe kako barovi koji ispunjavaju uvjete za rad noću mogu raditi od 21.00 do 06.00 sati te im tijela lokalne samouprave ne mogu mijenjati propisano radno vrijeme.

Grad Split, upozorava Ministarstvo, donosi odluke kojima ograničava pravo na rad ugostiteljskim objektima koji su zadovoljili sve važeće propise te takva odluka predstavlja i pravnu nesigurnost za turističke i ugostiteljske tvrtke i njihove zaposlenike.

"Nejasno je zašto (...) Grad Split skraćuje radno vrijeme ugostiteljskim objektima u zatvorenim prostorima čije je zakonsko radno vrijeme propisano od 21.00 do 06.00 sati, dok restoranima i barovima u istoj zoni, unutar stare gradske jezgre, predviđeno radno vrijeme od 06.00 do 24.00 sata produžuje do 01.00 ili 02.00 sata", navodi ministarstvo.

Prvotno je travnju splitsko gradsko vijeće donijelo odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za koju je ministarstvo utvrdilo da je u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ministarstvo napominje kako je Grad Split na javnom savjetovanju koje je provedeno od 28. veljače do 29. ožujka 2024. godine za nacrt prijedloga odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Splita , odbijao prijedloge za skraćivanjem radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine "barovi", koji ispunjavaju uvjete za rad noću s obrazloženjem da je to protivno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.