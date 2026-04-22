Stručnjak za sigurnost o lažnim prijetnjama bombama: 'Policija može ući u digitalni trag...'

Nakon Zagreba i Splita, ovih su dana stigle dojave o bombama i u Rijeci. Gotovo sve srednje škole u Primorsko-goranskoj županiji prije početka nastave primile su e-mail s dojavom o postavljenim bombama. Nakon dojave iz škola su odmah o tome obavijestili policiju i osnivača škola, odnosno Županiju, a policija je krenula s pregledima svih škola. Ubrzo nakon toga primorsko-goranska policija primila je i dojave o postavljenim bombama u dva riječka trgovačka centra.

- Završenim protueksplozijskim pregledima policije u obrazovnim ustanovama diljem PGŽ-a, kao i u dva trgovačka centra u Rijeci, utvrđeno je kako su dojave bile lažne jer nisu pronađena eksplozivna sredstva. Pri tome je angažiran maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje u cilju otkrivanja počinitelja te utvrđivanja okolnosti ovog događaja - objavila je PU primorsko-goranska nakon protueksplozijskih pregleda.

Pitali smo Tonćija Prodana, stručnjaka za sigurnost, docenta na Sveučilištu obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", koliko je teško ući u trag počiniteljima ovih kaznenih djela.

- Ovisi o tome koliko je dobro organiziran, odnosno koliki su vještina, znanje i tehnička osposobljenost tih ljudi koji to rade. Ako se radi o dobro organiziranim skupinama, dakle o nekim malicioznim akterima, bilo da je riječ o državno sponzoriranim aktivnostima ili određenim skupinama koje imaju svoje političke, vjerske i ideološke, financijske i neke druge ciljeve, onda je teže ući u trag. Međutim, nije nemoguće. Do sada je u Hrvatskoj razriješeno nekoliko slučajeva koji su se ticali trgovačkih centara u Zagrebu i prijetnje o postojanju eksplozivnih naprava u školama u Zagrebu - pojašnjava Prodan.

Nastavlja da Hrvatska ima vrlo sposobnu policiju, koja je educirana za ovakve stvari.

- Mi tu imamo sposobne kadrove, no tehnički je problem, recimo, kad koriste servere nekih zemalja koje ne žele dati podatke sa svojih servera o IP adresi iz koje se to izvršava - kaže Prodan.

Međutim, osim tih digitalnih tragova, postoje personalni dokazi i tragovi jer se neki znaju i pohvaliti time, ili se zna, recimo, da je način rada te skupine bio sličan i u nekim drugim zemljama.

Dodaje da je vrlo nezahvalno govoriti o motivima dok nije završeno kriminalističko istraživanje jer oni mogu biti razni.

- Ako se radi o namjeri neke organizirane skupine da našteti na neki način, onda u tome načelno uspijevaju ako društvo nije žilavo, a žilavost se postiže edukacijom - smatra stručnjak.