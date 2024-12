Grad Zagreb uzima novi kredit zbog raskida ugovora sa Zagrebačkim otpadnim vodama

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije o raskidu ugovora koncesije sa Zagrebačkim otpadnim vodama. Konferenciju je započeo tako što je objasnio da je ugovor o koncesiji potpisan 16. prosinca 2000. godine te da ga nisu raskinuli, Zagreb bi za to poduzeće bio vezan 28 godina.

Foto: Grad Zagreb

Objasnio je i kako je 3. kolovoza Zagreb preuzeo posjed nad zemljištem i uređajem za pročišćivanje voda, odnosno zadnjih pet mjeseci Vodoopskrba i odvodnja upravlja s pročistačem.

- Moram reći da je ta tranzicija bila profesionalna i građani nisu niti primijetili da je došlo do promjene. U zraku je ostao trošak raskida koncesijskog ugovora, govorili smo da ćemo se pokušati sporazumjeti, a ako ne uspijemo da ćemo ići na arbitražu - rekao je Tomašević.

Kao razloge za raskidanje ugovora Tomašević je naveo tri razloga: financijski je isplatljivije raskinuti koncesiju, samo zemljište je strateški jedno od najbitnijih - ima milijun kvadrata i tamo se može graditi Centar za gospodarenje otpadom, dok je treći razlog što Zagreb mora izgraditi treći stupanj pročistača (zbog obaveza Hrvatske prema EU).

- Da smo ostali vezani ugovorom koncesionaru bismo do sada isplatili 419 milijuna eura. Nismo se uspjeli sporazumjeti oko raskida koncesije. Prije nekoliko dana je pokrenut arbitražni spor - rekao je Tomašević.

Zagrebačke otpadne vode od Grada Zagreba traže naknadu za raskid ugovora u iznosu od 191,2 milijuna eura

- Koji god iznos da bude dosuđen, mi ga moramo platiti odjednom, tako da moramo uzeti kredit koji ćemo otplatiti u četiri ili pet godina. To je iznos kao da smo ostali u Ugovoru i u najgorem mogućem scenariju to je 170 milijuna eura, a gradu je to ušteda od 50 milijuna eura - objasnio je Tomašević i dodao da je to iznos za kojeg se može izgraditi novi stadion u Kranjčevićevoj.