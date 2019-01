Grad Zagreb: Zadržavamo isti iznos paušala za iznajmljivače

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine većinom su glasova na sjednici u četvrtak prihvatili odluku o visini paušalnog poreza po krevetu na području Zagreba, koja ostaje ista kakva je bila prije izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić istaknula je u četvrtak da Grad prijedlogom odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Zagreba zadržava najniži iznos paušalnog poreza, jer su privatni iznajmljivači iznimno važan segment u ukupnom turističkom proizvodu grada, pa ih ne treba dodatno oporezivati.

Prihvaćanjem odluke utvrđena je visina paušalnog poreza na dohodak po iznajmljenom krevetu u sobama, apartmanima, stanovima i kućama za odmor koje se nalaze na području Zagreba.

Visina paušalnog poreza određuje se prema razredu turističkog naselja Zagreba, a godišnje će po krevetu za razred A iznosila 300 kuna, za razred B 255 kuna, za razred C 210 kuna i za razred D 150 kuna.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Majić je na konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini rekla da su njihove stručne službe i Turistička zajednica grada Zagreba analizirali sve dokumente koji su podloga donošenja takvog prijedloga, pri čemu se vodilo računa i o odredbama Generalnog urbanističkog plana i prostornih planova grada.

Da se ta odluka ne bi donijela na vrijeme, upozorila je Majić, tada bi po pravilniku resornog ministarstva privatni iznajmljivači plaćali iznos od 750 kuna.

Napravljene su komparativne analize s usporedivim gradovima u Hrvatskoj - Zagreb je ostao na istoj razini paušalnog oporezivanja, Split je donio odluku od 300 do 750 kuna, Rijeka 300 kuna za sve, Osijek kao i Zagreb od 150 do 300 kuna, a Dubrovnik od 375 do 750 kuna.

- Zagreb zadržava najniži iznos paušalnog poreza jer smatramo da je važno napraviti distinkciju između privatnih iznajmljivača i gospodarskih subjekata - istaknula je Majić.

Time će Zagreb riješiti problem sezonalnosti i pozicionirati se kao cjelogodišnja destinacija.

Naglasila je da u Zagrebu trenutno djeluje 6910 privatnih iznajmljivača - tzv. seljačkih domaćinstava ima 18, a objekata privatnih iznajmljivača 6892.

- Zadržali smo podjelu na četiri razreda, kao što je bila do kraja 2018., smatramo da je to dodatni impuls Zagreba privatnim iznajmljivačima - kaže Majić.

Na pitanje je li moguće četiri zone pretvoriti u dvije zone, jer je HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak predložio takav amandman, Majić je rekla kako to nije sukladno zakonu, pa taj prijedlog ne mogu prihvatiti.