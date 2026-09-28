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UZAVRELO U ISTRI

Građani blokiraju ulaz kamiona u Holcim. Iz tvrtke kažu da ova blokada više nije zbog otpada

Piše Laura Šiprak,
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Građani blokiraju ulaz kamiona u Holcim. Iz tvrtke kažu da ova blokada više nije zbog otpada
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Koromačno: Građani bllokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Građani Labinštine zbog zabrinutosti oko utjecaja na njihovo zdravlje od četvrtka blokiraju prolaz kamionima i šleperima u cementaru Holcim. Najavili su da u utorak planiraju promjenu taktike

Od četvrtka navečer građani iz Koromačna u Istri blokiraju cestu kamionima koji voze u cementaru Holcim, nakon što je Vlada najavila da će se dio od 650 tona neopasnog otpada iz vreća ispred silosa PPK Velebit spaliti u tom pogonu. Naime, Holcim kao i druge cementare koristi neopasni otpad djelomično kao gorivo, a djelomično kao klinker za cement. 

Koromačno: Građani bllokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like
Koromačno: Građani bllokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tridesetak građana tako od jutra blokira cestu kamionima i šleperima, ali propuštaju osobne automobile. Međutim, još nema potvrde da je otpad iz Gospića utovaren i krenuo prema cementarama. Osim Holcima, dio se vozi i u Našice u pogon Nexea. 

- "Akcija 'Blok' je počela. Totalna blokada tvornice trajat će minimum mjesec dana - rekao je Šerif Guta, pokretač prosvjeda i građanskog neposluha, za Istru 24.

Najavili su da se sutra prosvjed seli baš pred ulaz u Holcim, a nije im trn u oku samo otpad, već i najavljeni projekt hvatanja ugljičnog dioksida. Prosvjednici kažu da je pogon već dugo vremena problematičan. 

- Nemamo nikakvog straha. Mi se ovdje nismo došli tući. Naravno da policija radi svoj posao. Dolaze sada ovdje  i naše nonice. Mi smo došli ovdje blokirati fabriku. Držimo da policija neće braniti tvornicu i nas tući. Nisu ludi. I oni imaju djecu, žene, roditelje  braću i sestre.  Siguran sam da je netko od njihovih u obitelji također dobio rak - rekao je Guta za Istra 24. 

Koromačno: Građani bllokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like
Koromačno: Građani bllokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Iz Holcima kažu da ovo više nije prosvjed samo zbog otpada. 

- Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa stogodišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti.
Transparentna komunikacija, koja uključuje sva mjerenja i analize, prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostat će naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i dosad, odgovorno i po najvišim standardima - rekli su za 24sata. 

Koromačno: Građani bllokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like
Koromačno: Građani bllokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

I Holcim i Nexe su uzeli svoje uzorke za analizu otpada iz vreća, a iz Fonda su prošli tjedan rekli da bi po oko 300 tona trebalo otići u svaku od cementara ako analize pokažu da odgovaraju njihovim dozvolama. Poslali smo upit i Nexeu, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. 

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