Horvatinčić 2017. proglašen trajno nesposobnim za vožnju, a sada dobio novu vozačku

Tomislav Horvatinčić, koji je prošli tjedan uhićen nakon što je fotografiran za volanom unatoč sudskoj zabrani, ranije je bio proglašen trajno nesposobnim za upravljanje vozilima. Kako doznaje Index, takav je nalaz dobio još 2017. godine u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, nakon čega je policiji predao vozačku dozvolu. Godinama poslije, nakon odsluženja zatvorske kazne, obavio je novi liječnički pregled.

MUP-ovo povjerenstvo ga je najprije proglasilo zdravstveno nesposobnim za vožnju, no potom je u drugoj privatnoj ustanovi dobio suprotan nalaz – proglašen je sposobnim za upravljanje vozilom. Nakon toga mu je izdana nova vozačka dozvola.

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Problem je, međutim, što je protiv njega još bila na snazi sudska zabrana upravljanja motornim vozilima. Horvatinčić je tvrdio da je smatrao kako je zabrana istekla, dok tužiteljstvo smatra suprotno.

Sada se tako otvara pitanje kako je moguće da su dvije zdravstvene ustanove dale potpuno različite ocjene njegove sposobnosti za vožnju. Index je od obje zatražio objašnjenje.