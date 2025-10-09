Obavijesti

PAPA LAV XIV.:

'Građani i novinari trebali bi formirati savez u borbi za etičku i građansku odgovornost'

'Građani i novinari trebali bi formirati savez u borbi za etičku i građansku odgovornost'
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Tko kontrolira algoritme? Moramo biti oprezni da tehnologija ne zamijeni ljude i da informacije i algoritmi ne padnu u ruke nekolicine, upozorio je papa Lav XIV.

U svom obraćanju sudionicima 39. konferencije Međunarodnog udruženja MINDS ovog četvrtka ujutro, papa Lav XIV. snažno je naglasio koliko je slobodna i odgovorna informacijska kultura bitna za društva.

Među sudionicima događaja, koji se održao u Vatikanu, Papa se posebno obratio medijskim stručnjacima iz cijelog svijeta. Upozorio je da se informacije ne smiju instrumentalizirati - ni političkim, ni ekonomskim, ni tehnološkim interesima, javlja Vatican News.

 "U eri komunikacije, informacijske agencije posebno prolaze kroz krizu. I korisnici su u krizi, često brkajući laž s istinom - rekao je.

- Informacija je javno dobro koje bismo svi trebali štititi. ... Građani i novinari trebali bi formirati savez u borbi za etičku i građansku odgovornost - naglasio je.  Za njega je, kaže, ključno osigurati da pouzdanost medija ide ruku pod ruku s ekonomskom održivošću.

Pope Leo XIV speaks to members of media in Castel Gandolfo
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Papa je posebno upozorio da novinari u konfliktnim regijama preuzimaju osobne rizike kako bi svijet znao što se događa: „Ako danas znamo što se događa u Gazi ili u Ukrajini, to dugujemo velikim dijelom njima.“

Istovremeno, Lav XIV. upozorio je na rastuću moć algoritama i umjetne inteligencije.

- Tko ih kontrolira? ... Moramo biti oprezni da tehnologija ne zamijeni ljude i da informacije i algoritmi ne padnu u ruke nekolicine - rekao je i ponovio svoj raniji apel: „Biti novinar nikada ne smije biti zločin, već pravo koje se mora zaštititi.“

Njegov hitan apel kulminirao je upozorenjem: „Nikada ne prodajte svoj kredibilitet!“ I podsjetio se na upozorenje Hannah Arendt: Idealni subjekt nije uvjereni ekstremist, već onaj koji više ne može razlikovati stvarnost od fikcije.

Lav XIV. pozvao je medijsku industriju da ojača društvo kroz transparentnost, odgovornost i kvalitetu – kao bedem protiv lažnih vijesti, isključenosti i dezinformacija.

Na kraju se pomolio: "Duh Božji... neka vas podržava. I moj blagoslov neka je s vama."

