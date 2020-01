Građani Novog Zagreba: "Guši nas dok dišemo, užasno smrdi"

Ovo je katastrofa. Ujutro se teško diše, nije ugodno, komentari su rijetkih građana zagrebačke četvrti Dugave koje smo tijekom jučerašnjeg prijepodneva zatekli na ulicama.

U susjednoj četvrti - Jakuševec - ulice su bile sablasno prazne, a osim onečišćenja zraka tome su vjerojatno kumovali magla i hladnoća, pa su na otvoreno izlazili smo oni koji su morali.

Pogledajte video

Poslušali preporuke

Mjerne postaje u središtu Zagreba i jučer su bilježile lošu, a u Novom Zagrebu vrlo lošu kvalitetu zraka. Magla, kojom je posljednjih tjedan dana obavijena metropola, samo pridonosi navedenoj situaciji jer nema strujanja zraka.

Iz Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” kažu da je kratkoročno onečišćenje zraka lebdećim česticama uobičajeno za ovo doba godine, zbog većeg broja kućnih i industrijskih ložišta, zbog cestovnog prometa i vremenskih uvjeta.

- Ova situacija ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje ljudi - priopćili su iz zavoda napominjući da zdravstvene preporuke izdaju i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku kako bi građani prilagodili dnevne aktivnosti trenutačnim uvjetima.

U Zagrebu su i dalje na snazi preporuke s ciljem smanjenja rizika za zdravlje ljudi. Građanima se savjetuje da prilagode dnevne aktivnosti trenutačnom stanju kvalitete zraka te da izbjegavaju dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom.

Preporuke se posebno odnose na djecu, trudnice, ljude starije životne dobi, ali i oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i srčano-krvožilnog sustava te one narušenog imunološkog odgovora.

Foto: Luka Stanzl/Pixell

I ministar zabrinut

Dio škola i vrtića, posebno u Novom Zagrebu, djecu nije vodio na otvoreno. Nadležni, među ostalim, savjetuju da koriste sredstva javnoga gradskog prijevoza i izbjegavaju ili smanje grijanje na kruta goriva. Članica vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-Istok i članica radne skupine za ispitivanje kakvoće zraka, Mirela Mikić Muha, napominje da ovaj problem traje od početka godine.

- Situacija sigurno dugoročno narušava kvalitetu života ljudi - kaže Mikić Musa.

Za razliku od mjerne stanice u Dugavama, koncentracija lebdećih čestica u Jakuševcu ne može se vidjeti online, ali su, kaže, podaci dostupni u godišnjem izvješću.

Analizirala je posljednje dostupne podatke i zaključila da su vrijednosti veće za 20-30 posto. Građani Jakuševca i mimo ovog onečišćenja godinama muku muče s neizdrživim smradom koji se širi s odlagališta, kompostana i farmi.

- To je smrad po trulim jajima i vrlo je neugodan. Lani je to bilo 115 dana, čestice su bile također povećane. Od 35 dana, koliko godišnje smiju biti povećane, one su lani bile veće 55 puta. Povremeno je povišen i ozon, ali i benzopiren, koji je kancerogen i veže se za lebdeće čestice - rekla je Mikić Musa, nezadovoljna što su nadležni s preporukama izašli tek nakon pritiska javnosti.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić zabrinut je zbog loše kvalitete zraka u Zagrebu, ali to je, kaže, nešto što se događa iz godine u godinu. Kratkoročno se, tvrdi on, ne može učiniti ništa, a dugoročno rješenje je prelazak na električna vozila i goriva koja ne proizvode onečišćenje. Ministar zdravstva Milan Kujundžić kaže da ove doze nisu zabrinjavajuće.

Onečišćenje je uobičajeno zimi

Nadležni ističu da je tijekom zime smanjena kvaliteta zraka, a uzroci tome su veći broj kućnih i industrijskih ložišta, cestovni promet, ali i vremenski uvjeti.

Stanje nije alarmantno

Nadležni kažu da preporuke izdaju i kod visokih temperatura, nepovoljnih biometeoroloških prilika, ali i visoke koncentracije alergena u zraku.

Preporuke građanima

Građanima se savjetuje da zbog povećane koncentracije lebdećih čestica u zraku izbjegavaju dugotrajne i intenzivne aktivnosti na otvorenom.

Ne preskačite lijekove

Bolesnici s akutnim i kroničnim simptomima kod pogoršanja ili produljenoga trajanja simptoma neka zatraže savjet liječnika.

Možete smanjiti onečišćenje

Građanima se savjetuje da koriste javni gradski prijevoz, ali i da izbjegavaju ili smanje grijanje na kruta goriva.

