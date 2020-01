Očajni su: 'Ovo traje danima, sve tu smrdi po trulim jajima'

Iz Zavoda Andrija Štampar opet su upozorili na povišene vrijednosti lebdećih čestica u zraku, a vijećnica gradske četvrti Novi Zagreb-Istok Mirela Mikić Muha koja je i članica radne skupine za ispitivanje kakvoće zraka upozorila je da nije problem u jednom ili dva dana povišenih vrijednosti, već u tome što to traje jako dugo.

Pogledajte video

Zagrepčani i dalje udišu loš zrak: 'Zdravlje ljudi je narušeno' Više na https://bit.ly/30sMmtX Reporterka: Snježana Krnetić Posted by 24sata on Thursday, January 16, 2020

- Praktično od 1. 1. imamo povećanje čestica. Ako je to u Dugavama, što je 500 metara od ove postaje, danas je deseti dan kako je dnevna razina onečišćenja povišena. Do broja 35 koliko je dopušteno, da ne uđemo u zrak druge kategorije, doći ćemo do kraja veljače - rekla je Mikić Muha i naglasila kako ne zna što će se onda događati do kraja godine, ali da se sasvim sigurno dugoročno narušava kvaliteta života ljudi.

Istaknula je i kako postaja Jakuševec nema direktan online prijenos podataka, već se oni mogu vidjeti u godišnjem izvješću, a istaknula je u razgovoru za 24sata da ta postaja mjeri sumporovodik i čestice u zraku, a podaci za 2018. koji su posljednji dostupni pokazuju vrijednosti veće 20 do 30 posto.

- Narušena je kvaliteta življenja ljudi, samim time što neprekidno žive u smradu. To je smrad po trulim jajima i vrlo je neugodan. Lani je to bilo 115 dana, čestice su bile također povećane. Od 35 dana koliko godišnje smiju biti povećane, one su lani bile povećane 55 puta. Sasvim sigurno, kvaliteta življenja je ugrožena. Povremeno je povišen i ozon, ali i benzopiren koji je kancerogen i veže se za lebdeće čestice - rekla je.

Kako je ona članica radne skupine, istaknula je kako je problem da su se prošlog proljeća sastali četiri puta, a od kolovoza niti jednom. Ističe da je inzistirala da se nađu nekoliko puta, upravo zbog povišenih razina sumporovodika, ali da odgovori nisu stizali iako je tražila sastanke.

- Kad sam prošli tjedan shvatila da je Zagreb crna točka na karti EU, tek tada se Andrija Štampar očitovao i obavijestio javnost - rekla je i dodala da se tu radi o dugoročnom problemu koji se ne rješava.

- Očekujem od gradskih službi da nađu uzroke onečišćenja, a postoje službe koje su plaćene da to otkriju. A u međuvremenu za zdravlje ljudi svih okolnih naselja da ih se obavijesti - ističe Mikić Muha.

'Kratkoročno onečišćenje zraka nije opasno po zdravlje'

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" objavio je u četvrtak općenite zdravstvene preporuke zbog povišenih vrijednosti lebdećih čestica u Zagrebu ističući kako kratkoročno onečišćenje zraka lebdećim česticama, uobičajeno za ovo doba godine, ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje ljudi.

Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracije lebdećih čestica u zraku. Uzroci su brojni, npr. veći broj kućnih i industrijskih ložišta, cestovni promet, vremenski uvjeti i sl, ističe Zavod u priopćenju.

Ipak, u cilju smanjenja rizika na zdravlje, u preventivnu svrhu Zavod objavljuje preporuke za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka.

Savjetuje se izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice, za djecu, trudnice, osobe starije životne dobi, osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i srčano-krvožilnog sustava, osobe narušenog imunološkog odgovora te pušače i pasivne pušače.

Također se savjetuje primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te traženje savjeta liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produženoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava, izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.,

Apelira se na građane da koriste sredstava javnog gradskog prijevoza i izbjegavaju ili smanje grijanje na kruta goriva.

Podaci mjernih stanica Državnog hidrometeorološkog zavoda, objavljeni na stranicama Agencije za okoliš i prirodu, pokazali su da je kvaliteta zraka u četvrtak u cijelom Zagfrebu loša.

Po podacima u 11,30 sati postaja Zagreb-3 u Dugavama pokazala je vrijednost od 112,79 μg/m3 lebdećih čestica PM10. Propisana 24-satna granična vrijednost lebdećih čestica PM10 je 50 μg/m3.

Osim u Dugavama, loša kvaliteta zraka izmjerena je na stanicama Zagreb-1 (81,37μg/m3) kraj zgrade zagrebačkog Holdinga u Ulici grada Vukovara te na okretištu Dubrava (49,28μg/m3).

