U zemlji gdje je poštenje incident, a utaja poreza “poslovna spretnost”, država prestaje biti servis građana
Građani, porezni obveznici u Hrvatskoj, ne mogu se osjećati drugačije nego kao budale!
Utaja poreza u aferi Taxi i izvlačenje novca iz sportskih saveza priče su koje možemo čitati zadnjih dana. Ovi slučajevi ne govore samo o kaznenim djelima. Ona nisu najmučniji dio priče. Mučninu izaziva reakcija onih koji bi nepravilnosti trebali spriječiti, a svaku sumnju prije odbacivanja dobro ispitati. Priča o knjigovođi koji je želio prijaviti utaju poreza, a zauzvrat je ponižen, ogledalo je trulog sustava. Kad vam državni službenik na upozorenje o kriminalu odgovori protupitanjem: “Tko ste vi da prijavljujete naše porezne obveznike”, to se graniči sa zdravim razumom. Još skandalozniji je odgovor na pitanje tko će platiti dugove tvrtki koje se namjerno gase: “Pa država!”. U prijevodu mi, građani, porezni obveznici, koji još naivno vjerujemo u pravnu državu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+