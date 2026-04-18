Obavijesti

News

Komentari 3
PIŠE: SNJEŽANA KRNETIĆ

Građani, porezni obveznici u Hrvatskoj, ne mogu se osjećati drugačije nego kao budale!

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Građani, porezni obveznici u Hrvatskoj, ne mogu se osjećati drugačije nego kao budale!
Zagreb: Privođenje osumnjičenih u aferi Taksi | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

U zemlji gdje je poštenje incident, a utaja poreza “poslovna spretnost”, država prestaje biti servis građana

Utaja poreza u aferi Taxi i izvlačenje novca iz sportskih saveza priče su koje možemo čitati zadnjih dana. Ovi slučajevi ne govore samo o kaznenim djelima. Ona nisu najmučniji dio priče. Mučninu izaziva reakcija onih koji bi nepravilnosti trebali spriječiti, a svaku sumnju prije odbacivanja dobro ispitati. Priča o knjigovođi koji je želio prijaviti utaju poreza, a zauzvrat je ponižen, ogledalo je trulog sustava. Kad vam državni službenik na upozorenje o kriminalu odgovori protupitanjem: “Tko ste vi da prijavljujete naše porezne obveznike”, to se graniči sa zdravim razumom. Još skandalozniji je odgovor na pitanje tko će platiti dugove tvrtki koje se namjerno gase: “Pa država!”. U prijevodu mi, građani, porezni obveznici, koji još naivno vjerujemo u pravnu državu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026